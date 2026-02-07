Violences après les combats de Lutte : Balla Gaye 2 appelle au fair-play entre Parcelles et de Guédiawaye

Lors d'une conférence de presse organisée par les lutteurs de Guédiawaye, le champion de lutte, Balla Gaye 2 a appelé au fair-play entre les supportes des Parcelles Assainies, fief de Modou Lo et ceux de Guédiawaye
Autres articles
-
Mercato hivernal : Cheikh Sabaly débarque au Vancouver Whitecaps en MLS
-
Lutte sénégalaise : la FSL suspend les face-à-face et open-press et sanctionne plusieurs lutteurs après des violences jugées graves
-
Mbaye Jacques Diop tire sur le ministère des sports : « Il faut poser des actes forts… jusqu’à présent, il n’y a rien d’inédit ou d’historique »
-
Résistance féminine : l’ouvrage "Femmes en mouvement au Sénégal" met en lumière l’histoire et les luttes des femmes
-
[Littérature] "L’Équilibre du Cœur" : quand l’amour se heurte au poids des traditions