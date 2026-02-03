Finale Can 2025 : la FRMF juge les sanctions disciplinaires de la CAF insuffisantes et décide de faire appel

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a officiellement annoncé son intention d’interjeter appel des décisions rendues par le Jury disciplinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF), à la suite des incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 entre le Sénégal et le Maroc, disputée le 18 janvier 2026.

Dans un communiqué publié ce 3 février 2026, la FRMF indique avoir pris connaissance des sanctions prononcées par l’instance disciplinaire de la CAF, mais juge ces mesures non conformes à la gravité et à l’ampleur des faits constatés lors de cette rencontre décisive.

Le match avait été marqué par un penalty sifflé en faveur du Maroc provoquant le retrait temporaire des joueurs et membres du staff de la sélection sénégalaise de l’aire de jeu, ainsi que par l’envahissement de la pelouse par des supporters sénégalais et des ball boys. Ces événements avaient entraîné des échauffourées violentes, provoquant un climat de tension et d’instabilité dans le stade.