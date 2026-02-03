Finale Can 2025 : la FRMF juge les sanctions disciplinaires de la CAF insuffisantes et décide de faire appel


Finale Can 2025 : la FRMF juge les sanctions disciplinaires de la CAF insuffisantes et décide de faire appel
La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a officiellement annoncé son intention d’interjeter appel des décisions rendues par le Jury disciplinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF), à la suite des incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 entre le Sénégal et le Maroc, disputée le 18 janvier 2026.
 
Dans un communiqué publié ce 3 février 2026, la FRMF indique avoir pris connaissance des sanctions prononcées par l’instance disciplinaire de la CAF, mais juge ces mesures non conformes à la gravité et à l’ampleur des faits constatés lors de cette rencontre décisive.
 
Le match avait été marqué par un penalty sifflé en faveur du Maroc provoquant le retrait temporaire des joueurs et membres du staff de la sélection sénégalaise de l’aire de jeu, ainsi que par l’envahissement de la pelouse par des supporters sénégalais et des ball boys. Ces événements avaient entraîné des échauffourées violentes, provoquant un climat de tension et d’instabilité dans le stade.
 
 
Estimant que les sanctions prononcées ne reflètent pas suffisamment la gravité des incidents, la FRMF affirme avoir saisi officiellement le président de la CAF par courrier, dans le but de défendre ses droits et de préserver le respect des règlements en vigueur.
 
La Fédération marocaine entend désormais porter l’affaire devant les instances compétentes à travers une procédure d’appel, dans l’espoir d’obtenir une révision des décisions disciplinaires rendues.
 
Ce nouveau développement relance le débat autour de la gestion des incidents lors des grandes compétitions africaines et pourrait raviver les tensions entre les deux fédérations concernées.
Mardi 3 Février 2026
