Arabie Saoudite / Sadio Mané offre la victoire à Al-Nassr et est désigné meilleur joueur du match

Al-Nassr s’est imposé sur la pelouse d’Al-Riyadh (1-0), ce lundi, lors de la 20ᵉ journée du championnat saoudien. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Sadio Mané à la 40ᵉ minute.



L’attaquant sénégalais, parfaitement lancé dans la profondeur, a conclu avec sang-froid pour offrir trois points précieux à son équipe. Ce geste décisif confirme son rôle central dans l’attaque d’Al-Nassr, où il s’impose comme l’un des artisans majeurs des succès du club cette saison.



Grâce à cette réalisation, Al-Nassr poursuit sa dynamique positive et reste en course dans la lutte pour le titre. Pour Al-Riyadh, la défaite est amère, malgré une résistance solide face à l’armada offensive adverse.