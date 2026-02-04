Résistance féminine : l’ouvrage "Femmes en mouvement au Sénégal" met en lumière l’histoire et les luttes des femmes

La Fondation Heinrich Böll a procédé à la présentation de l’ouvrage "Femmes en mouvement au Sénégal", une publication qui retrace l’histoire des mobilisations féminines dans le pays. La cérémonie a été couplée à un panel de discussion portant sur les violences basées sur le genre et les féminicides, autour du thème : « Comprendre les obstacles et renforcer les stratégies féministes face aux reculs politiques et sociaux ».



Autrice de l’ouvrage, Selly Ba a expliqué que ce travail répond d’abord à une volonté de réappropriation de l’histoire, en tant que Sénégalaise et Africaine. « Il s’agissait de raconter notre histoire par nous-mêmes et de rendre visibles les femmes qui ont longtemps été invisibilisées », a-t-elle souligné.



Selon l’ancienne responsable de programme à la Fondation Heinrich Böll, l’ouvrage se veut à la fois une relecture sociologique et politique de la place des femmes dans la société sénégalaise. Partant de la société traditionnelle, il met en exergue les fondements historiques de la participation féminine, notamment à travers le système matrilinéaire, qui conférait aux femmes un rôle central dans l’organisation sociale.



Selly Ba insiste également sur la nécessité de produire des récits écrits par des Africains eux-mêmes. « Il existe certes de la documentation, mais elle est majoritairement produite par des non-Africains. Il est essentiel que les Sénégalais racontent leur propre histoire », a-t-elle affirmé.



L’ouvrage revient aussi sur la période coloniale, en mettant en lumière l’engagement des femmes dans les sphères politique et sociale, ainsi que sur des mouvements historiques comme l’Union nationale des femmes sénégalaises, très active à l’époque de l’indépendance. Il valorise par ailleurs les luttes pour les droits des femmes, souvent marginalisées, ainsi que les mouvements féminins et féministes contemporains, en soulignant leurs acquis et leur apport à la société.



Pour l’autrice, il est fondamental de transmettre cette mémoire aux jeunes générations. « Il faut montrer ce que ces femmes ont accompli pour que les jeunes comprennent que les luttes féminines ne sont pas nées aujourd’hui, mais qu’elles s’inscrivent dans une longue histoire de résistance », a-t-elle conclu.





