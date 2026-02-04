Résistance féminine : l’ouvrage "Femmes en mouvement au Sénégal" met en lumière l’histoire et les luttes des femmes


Résistance féminine : l’ouvrage "Femmes en mouvement au Sénégal" met en lumière l’histoire et les luttes des femmes

La Fondation Heinrich Böll a procédé à la présentation de l’ouvrage "Femmes en mouvement au Sénégal", une publication qui retrace l’histoire des mobilisations féminines dans le pays. La cérémonie a été couplée à un panel de discussion portant sur les violences basées sur le genre et les féminicides, autour du thème : « Comprendre les obstacles et renforcer les stratégies féministes face aux reculs politiques et sociaux ».

Autrice de l’ouvrage, Selly Ba a expliqué que ce travail répond d’abord à une volonté de réappropriation de l’histoire, en tant que Sénégalaise et Africaine. « Il s’agissait de raconter notre histoire par nous-mêmes et de rendre visibles les femmes qui ont longtemps été invisibilisées », a-t-elle souligné.

Selon l’ancienne responsable de programme à la Fondation Heinrich Böll, l’ouvrage se veut à la fois une relecture sociologique et politique de la place des femmes dans la société sénégalaise. Partant de la société traditionnelle, il met en exergue les fondements historiques de la participation féminine, notamment à travers le système matrilinéaire, qui conférait aux femmes un rôle central dans l’organisation sociale.

Selly Ba insiste également sur la nécessité de produire des récits écrits par des Africains eux-mêmes. « Il existe certes de la documentation, mais elle est majoritairement produite par des non-Africains. Il est essentiel que les Sénégalais racontent leur propre histoire », a-t-elle affirmé.

L’ouvrage revient aussi sur la période coloniale, en mettant en lumière l’engagement des femmes dans les sphères politique et sociale, ainsi que sur des mouvements historiques comme l’Union nationale des femmes sénégalaises, très active à l’époque de l’indépendance. Il valorise par ailleurs les luttes pour les droits des femmes, souvent marginalisées, ainsi que les mouvements féminins et féministes contemporains, en soulignant leurs acquis et leur apport à la société.

Pour l’autrice, il est fondamental de transmettre cette mémoire aux jeunes générations. « Il faut montrer ce que ces femmes ont accompli pour que les jeunes comprennent que les luttes féminines ne sont pas nées aujourd’hui, mais qu’elles s’inscrivent dans une longue histoire de résistance », a-t-elle conclu.

 

Autres articles
Mercredi 4 Février 2026
Dieynaba Agne



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
[Littérature]

[Littérature] "L’Équilibre du Cœur" : quand l’amour se heurte au poids des traditions - 04/02/2026

Incidents en finale de la CAN: le Maroc fait appel des sanctions de la CAF

Incidents en finale de la CAN: le Maroc fait appel des sanctions de la CAF - 03/02/2026

Finale Can 2025 : la FRMF juge les sanctions disciplinaires de la CAF insuffisantes et décide de faire appel

Finale Can 2025 : la FRMF juge les sanctions disciplinaires de la CAF insuffisantes et décide de faire appel - 03/02/2026

Premier League / Habib Diarra signe un but, provoque un autre et fait parler de lui après Mané, Ismaela Sarr et Bamba Dieng

Premier League / Habib Diarra signe un but, provoque un autre et fait parler de lui après Mané, Ismaela Sarr et Bamba Dieng - 02/02/2026

La journaliste Arame Ndiaye fait son entrée en littérature avec son roman « Une folle lucide »

La journaliste Arame Ndiaye fait son entrée en littérature avec son roman « Une folle lucide » - 02/02/2026

Football - Coupe du Sénégal : le tirage au sort des 16es de finale prévu demain

Football - Coupe du Sénégal : le tirage au sort des 16es de finale prévu demain - 02/02/2026

Fédération Sénégalaise de Judo: Le renouvellement des instances prévu au plus tard le 7 mars prochain

Fédération Sénégalaise de Judo: Le renouvellement des instances prévu au plus tard le 7 mars prochain - 02/02/2026

Arabie Saoudite / Sadio Mané offre la victoire à Al-Nassr et est désigné meilleur joueur du match

Arabie Saoudite / Sadio Mané offre la victoire à Al-Nassr et est désigné meilleur joueur du match - 02/02/2026

Retour de Talfa - Ibou Laye envoie un message fort « 100 % Parcelles avant tout … »

Retour de Talfa - Ibou Laye envoie un message fort « 100 % Parcelles avant tout … » - 01/02/2026

Lamb - Goro Sock, Sa Touba et Ndiaye saluent la lucidité incroyable de Talfa face à Amanekh

Lamb - Goro Sock, Sa Touba et Ndiaye saluent la lucidité incroyable de Talfa face à Amanekh - 01/02/2026

Lamb - Ada Boy Baol, Obali reclame Boy Niang 2 comme futur adversaire de Talfa

Lamb - Ada Boy Baol, Obali reclame Boy Niang 2 comme futur adversaire de Talfa - 01/02/2026

Pape Diagne Manager de Talfa apres la sa victoire « Niou beury khamougn ko waye… »

Pape Diagne Manager de Talfa apres la sa victoire « Niou beury khamougn ko waye… » - 01/02/2026

Arène Nationale - Tony Jr apres sa belle victoire « Bayina Mbapatt nagn ma diokh kou …. »

Arène Nationale - Tony Jr apres sa belle victoire « Bayina Mbapatt nagn ma diokh kou …. » - 01/02/2026

Défaite de Amanekh - Conseil stratégique de Papa Sow à Talfa : « Na beurré flanc gauche… »

Défaite de Amanekh - Conseil stratégique de Papa Sow à Talfa : « Na beurré flanc gauche… » - 01/02/2026

Premier League: Ismaïla Sarr sauve Crystal Palace à Nottingham

Premier League: Ismaïla Sarr sauve Crystal Palace à Nottingham - 01/02/2026

Tournoi de l’ambassadeur de Chine : le tennis de table sénégalais passe un test grandeur nature

Tournoi de l’ambassadeur de Chine : le tennis de table sénégalais passe un test grandeur nature - 01/02/2026

DIOURBEL- Ely Birahim Fall élu président de la Ligue de Diourbel remplace Abdoulaye Fall

DIOURBEL- Ely Birahim Fall élu président de la Ligue de Diourbel remplace Abdoulaye Fall - 01/02/2026

LIGUE 1- Lorient s’impose face à Nantes / Bamba Dieng encore décisif

LIGUE 1- Lorient s’impose face à Nantes / Bamba Dieng encore décisif - 31/01/2026

CAF : Le président de la CAF, Patrice Motsepe promet

CAF : Le président de la CAF, Patrice Motsepe promet "des sanctions plus sévères" après les incidents de la CAN 2025 - 30/01/2026

CAN 2025 / Maroc vs Sénégal : « J’ai ressenti de la fierté et du soulagement après mon but (Pape Guèye)

CAN 2025 / Maroc vs Sénégal : « J’ai ressenti de la fierté et du soulagement après mon but (Pape Guèye) - 30/01/2026

LE SENEGAL QUI GAGNE, LE MAROC, LA CAF ET LA FIFA QUI PERDENT

LE SENEGAL QUI GAGNE, LE MAROC, LA CAF ET LA FIFA QUI PERDENT - 29/01/2026

Finale CAN 2025 : Les sanctions de la CAF pour le Sénégal et le Maroc sont tombées…

Finale CAN 2025 : Les sanctions de la CAF pour le Sénégal et le Maroc sont tombées… - 29/01/2026

Mondial-2026: Blatter favorable à ce que les supporteurs n'aillent pas aux Etats-Unis

Mondial-2026: Blatter favorable à ce que les supporteurs n'aillent pas aux Etats-Unis - 26/01/2026

CAN 2025 : après la finale sous tension, le Sénégal et le Maroc face au spectre des sanctions disciplinaires très attendues

CAN 2025 : après la finale sous tension, le Sénégal et le Maroc face au spectre des sanctions disciplinaires très attendues - 26/01/2026

Culture : la Biennale de l’art africain contemporain prévue du 19 novembre au 19 décembre 2026

Culture : la Biennale de l’art africain contemporain prévue du 19 novembre au 19 décembre 2026 - 26/01/2026

Face à face au CICES : Ordinateur reste très calme face à Diaw 2

Face à face au CICES : Ordinateur reste très calme face à Diaw 2 " Dou ay wakh moy…" - 26/01/2026

Face à face tendu : Talfa défie Amanekh sans montrer la moindre crainte « Taxawal ni… Do touss … »

Face à face tendu : Talfa défie Amanekh sans montrer la moindre crainte « Taxawal ni… Do touss … » - 26/01/2026

Fils de Balla promet un combat fatal contre Thiatou Yoff : « Khekh Beurré, lu mu bëgg rekk... »

Fils de Balla promet un combat fatal contre Thiatou Yoff : « Khekh Beurré, lu mu bëgg rekk... » - 26/01/2026

Face à face explosif : Ibro Nadio crée une ambiance électrique pour Amanekh et Talfa, ...

Face à face explosif : Ibro Nadio crée une ambiance électrique pour Amanekh et Talfa, ... - 26/01/2026

Face à face - Zambala vs Ndiaga Dolle à mourrir de rire: « Yenama yapp mais ki .... »

Face à face - Zambala vs Ndiaga Dolle à mourrir de rire: « Yenama yapp mais ki .... » - 26/01/2026

RSS Syndication