La journaliste Arame Ndiaye fait son entrée en littérature avec son roman « Une folle lucide »

La journaliste au quotidien national « Le Soleil », Arame Ndiaye, a publié son premier roman intitulé « Une folle lucide. »

Diplômée de la 48ème promotion du CESTI (Centre d’Études des Sciences et Techniques de l’Information), la chroniqueuse et blogueuse a toujours eu une passion pour l’écriture et la lecture.



En effet, c’est en 2018 qu’elle a commencé à écrire ce roman. Selon l’autrice, ce roman relate la santé mentale mais d’un point de vue intérieur. À travers l’histoire de Marème Soda Diop, une jeune fille tout à fait banale qui a eu une enfance marquée par le décès de sa mère et qui va vivre avec son père. Cependant, le remariage de son père va bouleverser sa vie car elle a été maraboutée par sa belle-mère. Donc, c’est sous fond de ce maraboutage, que ce livre évoque les péripéties, les douleurs et le fait d’être une fille privilégiée qui va connaitre la rue avec tout ce que cela encoure comme risque et danger pour une femme.



Ainsi dans ce livre, la "Plume-À-Rame" (pseudonyme de la journaliste-bloggeuse) veut montrer le vécu des malades mentaux dans la société souvent laissés à eux-mêmes. Sur sa route et face à la cupidité, la trahison, Arame Ndiaye veut nous faire découvrir une femme forte qui va se relever malgré les coups bas, bref, tout un contraste de sentiments que l’écrivaine a tenu à faire ressortir dans ce roman.

Si l’on en croit ses propos, l’idée lui est venue en 2018. En se baladant dans la rue, la journaliste a croisé un malade mental, ce qui pour elle a été un déclic avant que l’inspiration s’en suive et a donné naissance à ce premier roman. Pour étoffer le roman, cela lui a couté beaucoup de temps et de recherches consacrés à la bipolarité et la schizophrénie au Centre hospitalier de Fann. Au-delà de ce manque d’attention mis en exergue par l’autrice, la journaliste évoque aussi une partie d’elle-même à travers le centre Dalal Xel de Thiès pour mettre le rapport avec sa ville natale qui est la région de Thiès.