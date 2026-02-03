Incidents en finale de la CAN: le Maroc fait appel des sanctions de la CAF


Incidents en finale de la CAN: le Maroc fait appel des sanctions de la CAF
La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a annoncé mardi qu'elle allait faire appel des sanctions prononcées par la Confédération africaine à la suite des incidents qui ont marqué la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) remportée par le Sénégal face au Maroc.

Le Sénégal s'est imposé 1-0 après prolongation au terme d'un match chaotique et émaillé d'incidents le 18 janvier dernier à Rabat.

Un pénalty accordé au pays hôte dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps, après consultation de l'arbitrage vidéo, juste après un but refusé au Sénégal, avait entraîné le départ du terrain d'une partie des joueurs sénégalais encouragés par leur sélectionneur, Pape Thiaw. Ils étaient revenus finalement à la demande de la star de l'équipe Sadio Mané.

Les tensions avaient gagné les tribunes où des supporters sénégalais avaient tenté d'envahir le terrain pendant près de 15 minutes, même lorsque le joueur marocain Brahim Diaz s'apprêtait à tirer son pénalty, qu'il a raté.

Fin janvier, la CAF a infligé une série de sanctions disciplinaires aux deux fédérations pour comportements antisportifs et violations des principes de fair-play.

Dans un communiqué, la FRMF a estimé mardi que les sanctions à son encontre étaient "non-conformes" avec "l'ampleur et la gravité des incidents survenus", annonçant vouloir faire appel.

Ces sanctions, qui ne s'appliquent qu'aux compétitions organisées par la Confédération africaine, doivent prendre effet dès la campagne des qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations, programmée en 2027.

La Fédération sénégalaise de football a été condamnée à un total de 615.000 dollars d'amende (environ 513.000 euros). Son sélectionneur Pape Thiaw a écopé d'une suspension de cinq matches assortie d'une amende de 100.000 dollars (83.500 euros), tandis que les attaquants Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr, qui évoluent en Premier League, ont été suspendus pour deux rencontres.

Côté marocain, la FRMF a été sanctionnée d'une amende de 200.000 dollars (167.000 euros) pour le comportement des ramasseurs de balle pour avoir dérobé la serviette du gardien sénégalais, ainsi que de 100.000 dollars supplémentaires (84.700 euros) pour l'attitude jugée inappropriée de joueurs et membres du staff, accusés d'avoir envahi la zone d'examen de la VAR et entravé le travail de l'arbitre.

S'y ajoutent 15.000 dollars (environ 12.700 euros) pour utilisation de lasers par des supporters.

Sur le plan individuel, le défenseur du Paris SG Achraf Hakimi a été suspendu pour deux matches, dont un ferme, tandis que le milieu Ismaël Saibari (PSV Eindhoven) a été condamné à trois matches de suspension.
Mardi 3 Février 2026
Dakaractu



Dans la même rubrique :
