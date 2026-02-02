Premier League / Habib Diarra signe un but, provoque un autre et fait parler de lui après Mané, Ismaela Sarr et Bamba Dieng

Sunderland a largement dominé Burnley (3-0) ce lundi soir lors de la 24ᵉ journée de Premier League. La rencontre a été marquée par la prestation éclatante de Habib Diarra, auteur d’un doublé décisif.



Après l’ouverture du score sur un contre malheureux d’Axel Tuanzebe (c.s.c., 9e), Diarra a pris les choses en main. Le milieu offensif a doublé la mise à la 32e minute d’une frappe puissante, avant de sceller la victoire à la 72e minute, confirmant son efficacité et son rôle clé dans l’entrejeu des Black Cats.



Grâce à ce succès, Sunderland engrange trois points précieux et poursuit sa remontée au classement. Burnley, de son côté, n’a jamais trouvé la solution face à l’intensité et au réalisme des hommes de Sunderland.