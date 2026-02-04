[Littérature] "L’Équilibre du Cœur" : quand l’amour se heurte au poids des traditions


[Littérature] "L'Équilibre du Cœur" : quand l'amour se heurte au poids des traditions
Avec "L’Équilibre du Cœur", Paul Sédar Ndiaye livre un roman puissant et actuel qui interroge les fragilités du mariage moderne au Sénégal. 
À travers une intrigue conjugale finement construite, l’auteur explore les tensions entre amour, héritage culturel et pressions sociales, dans une société en pleine mutation.
 
Le récit prend place à Dakar, dans un univers de réussite et de confort social. Alassane Ndiaye, architecte reconnu, et Yeuma Seck, femme brillante et élégante, incarnent le couple modèle. Leur union semble répondre aux attentes d’une société valorisant stabilité, ascension professionnelle et harmonie familiale. Mais derrière cette façade idéale se dessinent rapidement les premières fissures.
 
Des difficultés financières inattendues viennent troubler l’équilibre du couple. À ces tensions s’ajoute l’influence persistante de la mère d’Alassane, porteuse d’une vision traditionnelle des relations conjugales, résumée par une célèbre maxime attribuée à Kocc Barma Fall : « Il faut aimer la femme, mais se garder de lui faire entière confiance. » Répétée comme un avertissement, cette parole s’installe insidieusement dans l’esprit du jeune homme et nourrit un climat de suspicion.
 
Paul Sédar Ndiaye décrit avec justesse la lente érosion de la confiance au sein du couple. Ce qui était autrefois complicité et transparence devient progressivement doute, non-dits et soupçons. Secrets financiers, manipulations et révélations troublantes entraînent Alassane dans une spirale psychologique où la peur de la trahison l’emporte sur la raison. Yeuma, de son côté, se retrouve confrontée à un procès silencieux, symbole du regard social et familial pesant sur les femmes.
 
Au-delà de l’histoire intime, "L’Équilibre du Cœur" offre une lecture critique de la société dakaroise contemporaine, partagée entre modernité et tradition. L’argent, le statut social et le regard des autres s’imposent comme des forces déterminantes, capables d’influencer les choix individuels et de fragiliser les relations les plus solides.
 
Porté par une écriture sobre et maîtrisée, le roman installe une tension constante sans jamais céder à l’excès émotionnel. Il invite le lecteur à s’interroger sur la nature de la confiance, la possibilité du pardon et la capacité de l’amour à résister à l’épreuve de la vérité.
 
Avec "L’Équilibre du Cœur", Paul Sédar Ndiaye confirme son talent pour conjuguer analyse sociale et profondeur romanesque. Un ouvrage lucide et dérangeant, dont la portée dépasse le cadre sénégalais et résonne auprès de tous ceux qui s’interrogent sur l’équilibre fragile du couple à l’ère moderne.
 
À propos de l’auteur
 
Paul Sédar Ndiaye est auteur, enseignant et cadre supérieur. Il évolue à la croisée du management, de la recherche académique et de la création littéraire. Auteur de Teranga : la gestion de l’hospitalité (L’Harmattan, 2025) et de L’Équilibre du Cœur (2026), il s’intéresse aux mutations du vivre-ensemble et aux tensions du couple contemporain. Doctorant en Business Management à l’ESG Paris, il cumule plus de quinze ans d’expérience professionnelle à la SONATEL et est président de l’association Mains Solidaires, engagée dans l’éducation et la solidarité
Mercredi 4 Février 2026
