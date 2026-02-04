Mbaye Jacques Diop tire sur le ministère des sports : « Il faut poser des actes forts… jusqu’à présent, il n’y a rien d’inédit ou d’historique »

L’analyste sportif Mbaye Jacques Diop a profité de son passage sur le plateau de DSport pour adresser un message au ministère des Sports. En effet, il a souligné qu’il est temps d’agir concrètement et de faire mieux que les prédécesseurs. Loin de se satisfaire de la récente victoire en Coupe d’Afrique des Nations, l’expert a appelé à une transformation profonde de la gestion du sport au Sénégal. « Le sport a besoin d’actes forts, il faut avoir le courage de le dire et le secteur n’en a pas posé depuis que la ministre est là », a martelé Mbaye Jacques Diop. Selon lui, le ministère ne peut se contenter de célébrer les victoires sportives tout en reproduisant les erreurs du passé.
L’analyste a particulièrement dénoncé l’immobilisme administratif qui caractérise le secteur. « Depuis juillet, on a adopté cette charte améliorée qui n’a toujours pas ce portage pour être votée à l’assemblée nationale », a-t-il révélé.
Pour Mbaye Jacques Diop, cette lenteur témoigne d’un manque de volonté politique et d’une incapacité à rompre avec les pratiques du passé. « Il faut que les gens arrêtent de parler. Ça, ce sont des balivernes, excusez-moi du terme », a lancé l’expert, fustigeant les discours creux qui entourent souvent les victoires sportives sans jamais déboucher sur des réformes structurelles. « On félicite l’équipe, elle a remporté la Coupe d’Afrique pour la deuxième fois. Mais ce n’est pas quelque chose d’inédit ni d’historique. Après, les gens vont s’occuper d’autres choses », a-t-il tempéré, invitant le ministère à ne pas se réfugier derrière ces succès pour masquer son inaction.
