Fédération Sénégalaise de Judo: Le renouvellement des instances prévu au plus tard le 7 mars prochain

L’Assemblée générale de la Fédération sénégalaise de judo et disciplines associées, tenue hier au Cercle Mess des Officiers, a adopté le principe du renouvellement de ses instances après de vives tensions et plusieurs heures de débats.



Convoquée initialement pour 10h, la rencontre n’a effectivement débuté qu’à 16 heures. Ce retard de six heures trouve son origine dans un blocage autour de l’ordre du jour, cristallisé par une demande de l’Institut de judo et de sport de Saint-Louis. Cet établissement avait en effet déposé une résolution réclamant l’inscription à l’ordre du jour de la question du renouvellement des instances fédérales, conformément aux statuts.



Face à l’opposition de certains membres de la Fédération à l’examen de ce point, de longues négociations se sont imposées avant que l’Assemblée ne puisse se prononcer. Au terme de ces échanges tendus, le vote a finalement tranché avec 34 voix pour le renouvellement contre 17. Cette décision contraint désormais le bureau sortant à organiser une Assemblée générale élective au plus tard le 7 mars 2026, ou dans les meilleurs délais, afin de procéder au renouvellement complet des instances dirigeantes de la Fédération sénégalaise de judo.



Sur le plan technique et administratif, l’Assemblée a validé les rapports correspondants. En revanche, l’adoption du rapport financier a été reportée dans l’attente de l’avis du commissaire aux comptes, un report qui témoigne du souci de transparence dans la gestion fédérale. Conscients des divisions apparues au cours de cette journée marathon, plusieurs membres ont appelé à l’unité et à la cohésion pour dépasser les clivages, servir l’intérêt supérieur du judo sénégalais et favoriser son développement.



Les travaux se sont déroulés sous la supervision du Directeur adjoint des Activités physiques et sportives et du Secrétaire général du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), garants de la régularité des débats. L’Assemblée s’est achevée vers 19 heures, après neuf heures de mobilisation intense des acteurs du judo national.

