Mercato hivernal : Cheikh Sabaly débarque au Vancouver Whitecaps en MLS

Longtemps annoncé du côté du Canada par plusieurs médias sportifs, les rumeurs se confirment : l’ailier international sénégalais Cheikh Sabaly s’est officiellement engagé avec les Vancouver Whitecaps, en Major League Soccer (MLS). Un nouveau défi pour l’international sénégalais, qui quitte le FC Metz pour poursuivre sa progression sur le continent nord-américain.



Les Vancouver Whitecaps ont officialisé la signature de l’attaquant international sénégalais Cheikh Sabaly, en provenance du FC Metz, marquant un tournant important dans la carrière du joueur de 26 ans. L’ancien pensionnaire de Génération Foot s’est engagé jusqu’à la saison 2028-2029, avec une option pour 2029-2030, selon les termes du contrat annoncés par le club canadien.



Formé à Metz où il a évolué pendant huit saisons, Sabaly totalise 122 apparitions toutes compétitions confondues, pour 21 buts et 11 passes décisives. Il sort notamment d’un exercice 2024-2025 remarquable en Ligue 2, avec 15 buts et 4 passes décisives, terminant meilleur buteur du club lorrain. Son apport avait été déterminant dans la remontée de Metz en Ligue 1.



Sur la scène internationale, Sabaly compte 12 sélections avec le Sénégal, pour un but et quatre passes décisives, et a contribué au sacre des Lions à la CAN 2025 au Maroc. Son but face à l’Angleterre en juin 2025, à Wembley, reste l’un des moments forts de son parcours.





Estimé autour de 1 à 1,5 million d’euros selon la presse européenne, ce transfert confirme l’attractivité croissante de la MLS pour les talents africains .Un nouveau défi commence pour l’un des attaquants sénégalais les plus prometteurs de la sélection sénégalaise.