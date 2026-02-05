Mercato hivernal : Cheikh Sabaly débarque au Vancouver Whitecaps en MLS


Mercato hivernal : Cheikh Sabaly débarque au Vancouver Whitecaps en MLS
Longtemps annoncé du côté du Canada par plusieurs médias sportifs, les rumeurs se confirment : l’ailier international sénégalais Cheikh Sabaly s’est officiellement engagé avec les Vancouver Whitecaps, en Major League Soccer (MLS). Un nouveau défi pour l’international sénégalais, qui quitte le FC Metz pour poursuivre sa progression sur le continent nord-américain.

Les Vancouver Whitecaps ont officialisé la signature de l’attaquant international sénégalais Cheikh Sabaly, en provenance du FC Metz, marquant un tournant important dans la carrière du joueur de 26 ans. L’ancien pensionnaire de Génération Foot s’est engagé jusqu’à la saison 2028-2029, avec une option pour 2029-2030, selon les termes du contrat annoncés par le club canadien.

Formé à Metz où il a évolué pendant huit saisons, Sabaly totalise 122 apparitions toutes compétitions confondues, pour 21 buts et 11 passes décisives. Il sort notamment d’un exercice 2024-2025 remarquable en Ligue 2, avec 15 buts et 4 passes décisives, terminant meilleur buteur du club lorrain. Son apport avait été déterminant dans la remontée de Metz en Ligue 1.

Sur la scène internationale, Sabaly compte 12 sélections avec le Sénégal, pour un but et quatre passes décisives, et a contribué au sacre des Lions à la CAN 2025 au Maroc. Son but face à l’Angleterre en juin 2025, à Wembley, reste l’un des moments forts de son parcours.
 


Estimé autour de 1 à 1,5 million d’euros selon la presse européenne, ce transfert confirme l’attractivité croissante de la MLS pour les talents africains .Un nouveau défi commence pour l’un des attaquants sénégalais les plus prometteurs de la sélection sénégalaise.
Autres articles
Jeudi 5 Février 2026
Alain Bonang



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Lutte sénégalaise : la FSL suspend les face-à-face et open-press et sanctionne plusieurs lutteurs après des violences jugées graves

Lutte sénégalaise : la FSL suspend les face-à-face et open-press et sanctionne plusieurs lutteurs après des violences jugées graves - 05/02/2026

Mbaye Jacques Diop tire sur le ministère des sports : « Il faut poser des actes forts… jusqu’à présent, il n’y a rien d’inédit ou d’historique »

Mbaye Jacques Diop tire sur le ministère des sports : « Il faut poser des actes forts… jusqu’à présent, il n’y a rien d’inédit ou d’historique » - 04/02/2026

Résistance féminine : l’ouvrage

Résistance féminine : l’ouvrage "Femmes en mouvement au Sénégal" met en lumière l’histoire et les luttes des femmes - 04/02/2026

[Littérature]

[Littérature] "L’Équilibre du Cœur" : quand l’amour se heurte au poids des traditions - 04/02/2026

Incidents en finale de la CAN: le Maroc fait appel des sanctions de la CAF

Incidents en finale de la CAN: le Maroc fait appel des sanctions de la CAF - 03/02/2026

Finale Can 2025 : la FRMF juge les sanctions disciplinaires de la CAF insuffisantes et décide de faire appel

Finale Can 2025 : la FRMF juge les sanctions disciplinaires de la CAF insuffisantes et décide de faire appel - 03/02/2026

Premier League / Habib Diarra signe un but, provoque un autre et fait parler de lui après Mané, Ismaela Sarr et Bamba Dieng

Premier League / Habib Diarra signe un but, provoque un autre et fait parler de lui après Mané, Ismaela Sarr et Bamba Dieng - 02/02/2026

La journaliste Arame Ndiaye fait son entrée en littérature avec son roman « Une folle lucide »

La journaliste Arame Ndiaye fait son entrée en littérature avec son roman « Une folle lucide » - 02/02/2026

Football - Coupe du Sénégal : le tirage au sort des 16es de finale prévu demain

Football - Coupe du Sénégal : le tirage au sort des 16es de finale prévu demain - 02/02/2026

Fédération Sénégalaise de Judo: Le renouvellement des instances prévu au plus tard le 7 mars prochain

Fédération Sénégalaise de Judo: Le renouvellement des instances prévu au plus tard le 7 mars prochain - 02/02/2026

Arabie Saoudite / Sadio Mané offre la victoire à Al-Nassr et est désigné meilleur joueur du match

Arabie Saoudite / Sadio Mané offre la victoire à Al-Nassr et est désigné meilleur joueur du match - 02/02/2026

Retour de Talfa - Ibou Laye envoie un message fort « 100 % Parcelles avant tout … »

Retour de Talfa - Ibou Laye envoie un message fort « 100 % Parcelles avant tout … » - 01/02/2026

Lamb - Goro Sock, Sa Touba et Ndiaye saluent la lucidité incroyable de Talfa face à Amanekh

Lamb - Goro Sock, Sa Touba et Ndiaye saluent la lucidité incroyable de Talfa face à Amanekh - 01/02/2026

Lamb - Ada Boy Baol, Obali reclame Boy Niang 2 comme futur adversaire de Talfa

Lamb - Ada Boy Baol, Obali reclame Boy Niang 2 comme futur adversaire de Talfa - 01/02/2026

Pape Diagne Manager de Talfa apres la sa victoire « Niou beury khamougn ko waye… »

Pape Diagne Manager de Talfa apres la sa victoire « Niou beury khamougn ko waye… » - 01/02/2026

Arène Nationale - Tony Jr apres sa belle victoire « Bayina Mbapatt nagn ma diokh kou …. »

Arène Nationale - Tony Jr apres sa belle victoire « Bayina Mbapatt nagn ma diokh kou …. » - 01/02/2026

Défaite de Amanekh - Conseil stratégique de Papa Sow à Talfa : « Na beurré flanc gauche… »

Défaite de Amanekh - Conseil stratégique de Papa Sow à Talfa : « Na beurré flanc gauche… » - 01/02/2026

Premier League: Ismaïla Sarr sauve Crystal Palace à Nottingham

Premier League: Ismaïla Sarr sauve Crystal Palace à Nottingham - 01/02/2026

Tournoi de l’ambassadeur de Chine : le tennis de table sénégalais passe un test grandeur nature

Tournoi de l’ambassadeur de Chine : le tennis de table sénégalais passe un test grandeur nature - 01/02/2026

DIOURBEL- Ely Birahim Fall élu président de la Ligue de Diourbel remplace Abdoulaye Fall

DIOURBEL- Ely Birahim Fall élu président de la Ligue de Diourbel remplace Abdoulaye Fall - 01/02/2026

LIGUE 1- Lorient s’impose face à Nantes / Bamba Dieng encore décisif

LIGUE 1- Lorient s’impose face à Nantes / Bamba Dieng encore décisif - 31/01/2026

CAF : Le président de la CAF, Patrice Motsepe promet

CAF : Le président de la CAF, Patrice Motsepe promet "des sanctions plus sévères" après les incidents de la CAN 2025 - 30/01/2026

CAN 2025 / Maroc vs Sénégal : « J’ai ressenti de la fierté et du soulagement après mon but (Pape Guèye)

CAN 2025 / Maroc vs Sénégal : « J’ai ressenti de la fierté et du soulagement après mon but (Pape Guèye) - 30/01/2026

LE SENEGAL QUI GAGNE, LE MAROC, LA CAF ET LA FIFA QUI PERDENT

LE SENEGAL QUI GAGNE, LE MAROC, LA CAF ET LA FIFA QUI PERDENT - 29/01/2026

Finale CAN 2025 : Les sanctions de la CAF pour le Sénégal et le Maroc sont tombées…

Finale CAN 2025 : Les sanctions de la CAF pour le Sénégal et le Maroc sont tombées… - 29/01/2026

Mondial-2026: Blatter favorable à ce que les supporteurs n'aillent pas aux Etats-Unis

Mondial-2026: Blatter favorable à ce que les supporteurs n'aillent pas aux Etats-Unis - 26/01/2026

CAN 2025 : après la finale sous tension, le Sénégal et le Maroc face au spectre des sanctions disciplinaires très attendues

CAN 2025 : après la finale sous tension, le Sénégal et le Maroc face au spectre des sanctions disciplinaires très attendues - 26/01/2026

Culture : la Biennale de l’art africain contemporain prévue du 19 novembre au 19 décembre 2026

Culture : la Biennale de l’art africain contemporain prévue du 19 novembre au 19 décembre 2026 - 26/01/2026

Face à face au CICES : Ordinateur reste très calme face à Diaw 2

Face à face au CICES : Ordinateur reste très calme face à Diaw 2 " Dou ay wakh moy…" - 26/01/2026

Face à face tendu : Talfa défie Amanekh sans montrer la moindre crainte « Taxawal ni… Do touss … »

Face à face tendu : Talfa défie Amanekh sans montrer la moindre crainte « Taxawal ni… Do touss … » - 26/01/2026

RSS Syndication