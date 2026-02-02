Football - Coupe du Sénégal : le tirage au sort des 16es de finale prévu demain

Le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe du Sénégal 2026 se déroulera ce mardi à 16h00 au siège de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF). Cette phase de la compétition s’annonce déjà palpitante, avec l’impatience des clubs qualifiés de connaître leurs adversaires pour ce tour crucial qui les rapprochera des quarts de finale.



À noter qu’il y’aura également la présence de Cheikhou Kouyaté, international sénégalais évoluant en championnat turc et ancien capitaine des Lions de la Téranga.