Vingt millions envolés : un recruteur QNET épinglé à Cambérène 2 pour escroquerie

La machine à illusions s’est grippée. Le Commissariat d’Arrondissement de Grand Yoff a mis la main sur un individu soupçonné d’escroquerie portant sur un montant de vingt millions (20.000.000) de francs CFA. L’affaire fait suite à une série de plaintes visant des représentants de la société QNET, installés à Dakar.



Les plaignants affirment avoir été appâtés par des offres alléchantes de recrutement et de revenus mirobolants. En réalité, il s’agissait d’un véritable piège savamment orchestré. C’est à Cambérène 2 extension que l’escroc présumé a été localisé et interpellé. L’appartement utilisé par le groupe avait été aménagé pour simuler une activité crédible, avec à la clé trente-cinq (35) chaises en plastique, deux (02) tableaux, des copies de pièces d’identité et de passeports, ainsi que deux cachets portant l’estampille « OSCARS SENEGAL ».



Le mis en cause a été placé en garde à vue. L’enquête suit son cours pour démanteler toute la chaîne de cette entreprise frauduleuse.