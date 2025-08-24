Ville de Dakar - Barthélémy Dias prévient Ngoné Mbengue et autres opposants : « Ceux qui seront à la mairie pour une élection sont dans l’illégalité »





L’ancien maire de la Ville de Dakar, Barthélémy Dias, a tenu un point de presse ce dimanche pour aborder la question de l’élection prévue ce lundi et de la procédure judiciaire en cours. Il a dénoncé « une confiscation des droits du peuple de Dakar ».



Une procédure jugée illégale

Selon Barthélémy Dias, le préfet de Dakar a agi « de façon illégale » en demandant à la maire intérimaire, Ngoné Mbengue, d'organiser une élection pour désigner un nouveau maire. Il a rappelé que le Code général des collectivités territoriales, en son article 137, alinéa 2, stipule clairement que l’installation d’un maire doit se faire lors d’une session ordinaire et non d’une session extraordinaire.



Il a également accusé la maire intérimaire, Ngoné Mbengue, de violer elle-même le Code général des collectivités territoriales en convoquant cette réunion.



Un avertissement aux conseillers municipaux

Barthélémy Dias a lancé un avertissement aux conseillers municipaux de l'opposition : « Tous ceux qui mettront les pieds demain à la Ville de Dakar pour l’élection sont dans l’illégalité ».



Il a déclaré se plier à la décision de la justice, et plus particulièrement à celle de la Cour suprême, qui doit se prononcer sur le dossier le 18 septembre prochain.