Ville de Dakar : Bamba Fall clame sa reconnaissance envers Soham El Wardini et lui assure son soutien

Depuis l'incident survenu entre ses partisans et ceux de Benno Bokk Yakaar, le maire sortant de la Médina refait surface. Bamba Fall qui a eu le soutien de la maire sortante de la ville de Dakar, Soham El Wardini, a profité de sa présence pour la remercier de l'appui qu'elle apporte à la Médina.

« C’est grâce à Soham Wardini que nous avons pu rembourser au promoteur privé, Thierno Seydi. Elle nous a appuyés à hauteur de 200 millions pour que le terrain du Jaraaf revienne à la mairie. Elle nous a beaucoup appuyés sur la réalisation de projets dans les différents quartiers de la Médina. En passant par le financement des femmes, la reconstruction de mosquées et autres », fait-il savoir.

C'est pourquoi, après avoir rappelé que c'est Khalifa Sall qui est son mentor politique, Bamba Fall marquera sa fidélité et sa loyauté envers la maire de la ville de Dakar. « La ville de Dakar ne m’a jamais intéressé, mais je peux dire que je ne serai jamais derrière un des autres candidats en lice. Ils ont moins d’expérience de gestion de mairie que moi. Mais je l’accepte pour Soham Wardini tout simplement parce qu'elle m’a beaucoup appuyé, aidé et accompagné. C’est pourquoi je lui dis de ne plus venir à la Médina pour faire campagne parce que moi, son fils, je ferai le travail et je lui assure qu’ici, elle n’a pas d’adversaire » ...