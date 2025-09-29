Viksit Bharat Run 2025 : l’Inde et le Sénégal unis dans la course vers l’autonomie


Une centaine de participants se sont retrouvés ce dimanche à Diamniadio pour la Viksit Bharat Run 2025, un événement mondial organisé simultanément dans plus de 100 pays. À Dakar, l’initiative portée par l’ambassade de l’Inde a rassemblé autorités, diaspora indienne et population sénégalaise dans une marche sportive aux couleurs de l’unité, du service et du progrès collectif.

Dans son discours, l’ambassadeur de l’Inde, S.E. Dinkar Asthana, a rappelé que « chaque pas symbolise notre cheminement commun vers Viksit Bharat », soulignant l’importance du service désintéressé et de la résilience collective. L’événement s’inscrit dans le cadre du Seva Parv, fête du service, et commémore aussi le 75ᵉ anniversaire du Premier ministre Narendra Modi. Selon lui, l’appel de M. Modi à une Inde autonome, Atmanirbhar Bharat, trouve un écho dans la Vision Sénégal 2050 du président Bassirou Diomaye Faye, qui mise sur l’autonomie nationale et la valorisation du patrimoine culturel.

 

Le préfet de Rufisque, Maguette Diouck, a pour sa part salué l’initiative en soulignant le rôle du sport comme facteur de bien-être et de patriotisme. Il a insisté sur la nécessité de bâtir une nation sénégalaise forte, en réaffirmant l’amitié et la solidarité entre les deux pays : « La souveraineté n’exclut pas l’accompagnement », a-t-il déclaré, réaffirmant la volonté du Sénégal de travailler main dans la main avec l’Inde dans des secteurs clés tels que l’éducation, l’agriculture et la culture.

 

Au-delà d’une simple course, le Viksit Bharat Run 2025 a été un moment fort de diplomatie populaire, où sport, engagement citoyen et vision politique se sont mêlés. Un signal fort envoyé au monde : l’Inde et le Sénégal, deux nations souveraines, avancent ensemble vers 2047 et 2050, résolues à bâtir des sociétés autonomes, résilientes et solidaires.

Lundi 29 Septembre 2025
Karim Ndiaye



