Victoires de la musique: le rappeur et chanteur Gims sacré meilleur artiste masculin

Le rappeur et chanteur congolais Gims, poids lourds de la musique francophone avec ses nombreux tubes comme "Sapés comme jamais" ou "Bella", a enfin été couronné meilleur artiste masculin aux Victoires de la musique vendredi soir.



"D’être récompensé par des gens de la musique, d’avoir été choisi par des pros, par des gens qui m’ont vu évoluer dans ce milieu, dans ce monde-là, c’est un honneur donc merci infiniment", a déclaré Gims, révélé avec le groupe Sexion d'Assaut et qui caracole depuis une dizaine d'années en haut des classements.



L'artiste à l'aura internationale a aussi profité du micro pour rappeler la situation "terrible" près de Goma (RDCongo) où des combats opposent forces gouvernementales et rebelles. "C'est inhumain ce qui se passe là-bas", a-t-il souligné. "C'était important pour moi d'en parler".