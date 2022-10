Vente illicite de maillots des Lions, Augustin Senghor : « On a prévenu la police et la douane… 34.000 maillots ont été saisis ! »

La Fsf est plus que jamais en croisade contre les faussaires qui importent les tuniques des Lions et les commercialisent de manière frauduleuse, a insisté le président de la FSF et premier vice-président de la CAF…



« Le secrétaire général ainsi que des membres du comité exécutif que sont Ahmed Tine et Mbaye Diouf Dia ont rendu compte des actions qui ont été menées en vue de lutter contre les ventes de maillots contrefaits avec le logo de la fédération. À ma demande en tant que président, l’administration avait saisi les autorités de police et de douane du Sénégal pour attirer leur attention sur l’invasion massive et illicite de conteneurs d’équipement qui sont vendus, ce qui nuit non seulement aux intérêts de la FSF, mais aussi de son partenaire Puma. »



À la suite de ces instructions prises au moment où la vente des maillots des Lions commence à prendre de l’ampleur à quelques semaines de la coupe du monde Qatar 2022 (18 Novembre au 20 décembre.)



« Nous avons été heureux d’apprendre qu’après plusieurs saisies, un lot d’environ 34.000 maillots contrefaits est actuellement saisi. On a décidé d’aller à la rencontre des autorités de police et de douane afin de donner une suite à cette situation. Il est important que les intérêts de la fédération et du football sénégalais soient préservés », a conclu Augustin Senghor.