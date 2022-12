Vente de cartes APR à Vélingara : « Tous les responsables se sont levés pour dire qu’il n’y a qu’une seule option, celle du président de la République Macky Sall en 2024… »

Le département de Vélingara a procédé au lancement de la vente des cartes de l’APR sous la supervison de la ministre de la microfinance, Victorine Ndeye et de Chérif Baldé (DG du CEREEQ), ce dimanche 18 décembre 2022.



Occasion saisie par la cheffe de mission, Victorine Ndeye, pour dire avec les responsables politiques du département que « la seule option pour Vélingara demeure Macky Sall en 2024 ». Et cette position est la conséquence des réalisations palpables de Macky Sall dans le département.



Ainsi, ces derniers sous la houlette du maire Oury Bailo Diallo estiment qu’ils ne ménageront aucun effort pour dépasser les 23.000 cartes affectées au département.



À en croire Victorine Ndeye, « tous les responsables se sont levés pour dire qu’il n’y a qu’une seule option qui est celle du président de la République en 2024. Et cela est le fruit de la transformation notée dans le département par la volonté du président de la République pour faire émerger le Sénégal à l’horizon 2035 à l’image de Vélingara. »



Dans la même lancée, elle soutient que « l’objectif de la vente des cartes dans ce département intervient dans la campagne de lancement des cartes niveau national et de la diaspora. » C’est pourquoi, elle précise que « cette vente nous permet le comptage des militants de l’APR qui sont très nombreux d’ailleurs. Et l’occasion qui nous est offerte, nous permet de mieux communiquer avec nos militants en mettant en exergue toutes les réalisations du président de la République. Mais également, la rencontre nous a permis de vulgariser les perspectives que le président de la République a pour le Sénégal. » Dans la foulée, elle rappelle que « ce sont plus de 23.000 cartes qui ont été affectées au département. Et un comité d’organisation a été mis en place pour atteindre les objectifs. D’ailleurs, la carte coute 100 f cfa valable dans toutes les 14 communes du département. »



Chérif Sabaly, PCA de la SODAGRI, au nom des élus d'ajouter : « on s’est réjoui de l’explication des émissaires sur l’objectif de la vente des cartes. C’est pourquoi, je rappelle que les cartes qu’on nous a amenées sont insuffisantes pour nous, car nous avons un électorat de 30 à 40 mille par scrutin. Cependant, nous allons faire le travail ensemble avec tous les maires présents à cette rencontre. Nous responsables de Vélingara avec toutes les réalisations du président de la République, avons choisi Macky Sall pour 2024... »