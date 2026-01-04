Venezuela: le fils de Maduro appelle ses partisans à descendre dans la rue

Le député et fils du président vénézuélien Nicolas Maduro a appelé dimanche ses partisans à se mobiliser et à descendre dans la rue, après sa capture par les Etats-Unis, un appel entendu à la mi-journée à Caracas.



"Vous nous verrez dans la rue, vous nous verrez aux côtés de ce peuple, vous nous verrez brandir les drapeaux de la dignité", a déclaré Nicolas Maduro Guerra, aussi surnommé "Nicolasito" (petit Nicolas, ndlr) dans un message audio diffusé sur les réseaux sociaux. Son équipe a confirmé à l’AFP l’authenticité de cette déclaration.



Un rassemblement de partisans de Maduro a commencé en début d'après-midi à Caracas, a constaté l'AFP.



"Ils veulent nous voir faibles, ils ne nous verront pas faibles", a ajouté celui qui figure, comme son père et sa belle-mère, parmi les six personnes accusées de "narco terrorisme" par la justice américaine.



"Ils n'y arriveront pas (...), je vous le jure sur ma vie, je vous le jure sur mon père, je vous le jure sur Cilia, nous allons nous sortir de cette galère", s'est-il exclamé. "Je suis déterminé. Nous sommes déterminés et ma famille est déterminée, déterminée et forte".



Après des mois de frappes sur des embarcations accusées de trafiquer de la drogue, les Etats-Unis ont mené samedi une spectaculaire opération d'enlèvement de Nicolas Maduro, 63 ans, et de son épouse Cilia Flores, 69 ans.



"L'histoire dira qui ont été les traîtres, l'histoire le révélera", a-t-il ajouté, en allusion à des informations circulant sur la présence au sein du premier cercle de Maduro d'un espion qui aurait facilité sa capture.



La vice‑présidente Delcy Rodriguez, qui a été ordonnée présidente intérimaire par la Cour suprême, a reçu dimanche le soutien des forces armées.