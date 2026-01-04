Linguère : en tournée dans le Djoloff, El Hadji Malick Ndiaye vise 10 000 enrôlements à la CMU et prône la massification de Pastef


Le Président de l’Assemblée nationale, El Hadji Malick Ndiaye, a effectué ce samedi, une tournée socio-politique dans le département de Linguère, marquée par plusieurs étapes à Barkédji, Linguère et Dahra Djoloff.

 

À Dahra Djoloff, le patron de l’hémicycle, vêtu du maillot national, a suivi le match Sénégal–Soudan en compagnie des militants de Pastef.

Dans cette localité, El Hadji Malick Ndiaye a également présidé une cérémonie de remise de dons, composés de médicaments et de matériel agricole. Selon lui, ce don de médicaments intervient à point nommé, dans un contexte où le monde rural souffre d’un déficit d’infrastructures sanitaires et surtout de matériel médical.

S’agissant du matériel agricole, un important lot de moulins à mil a été octroyé aux femmes du département de Linguère, dans le but de soutenir leurs activités économiques.
« C’est cela Pastef, nous avons toujours été dans les activités sociales et citoyennes, bien avant notre arrivée au pouvoir. Nous sommes simplement en train de renforcer cette dynamique des patriotes, en restant toujours aux côtés des populations », a déclaré El Hadji Malick Ndiaye.

Il a, par ailleurs, rappelé que des actions sociales ont récemment été menées dans le département, notamment dans le secteur de l’éducation, à l’initiative de responsables du parti.

10 000 enrôlements à la CMU pour Dahra Djolof 

En marge de cette cérémonie, le Président de l’Assemblée nationale a annoncé un objectif d’enrôlement de 10 000 personnes à la Couverture Maladie Universelle (CMU) dans le département de Linguère. Pour le premier trimestre de 2026, 3 000 personnes devront être enrôlées.

Très sensible à la situation sanitaire des couches vulnérables, El Hadji Malick Ndiaye a précisé que les inscriptions cibleront notamment les talibés, les femmes des marchés, les chauffeurs, ainsi que d’autres catégories sociales défavorisées. « Tout le monde n’a pas les moyens de se payer des soins de qualité. Les inscriptions vont démarrer incessamment », a-t-il assuré.
 

Dimanche 4 Janvier 2026
Zale Ndiaye (Linguère)



