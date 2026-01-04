AG FNCL - Karim Wade bat le rappel des troupes : Le PDS dévoile sa feuille de route pour 2029

La Fédération Nationale des Cadres Libéraux (FNCL) du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) a tenu ce vendredi une Assemblée Générale qui a rassemblé des délégués de toutes les fédérations du pays.



Présidée par Ousmane Feynaff Goudiaby, président de la FNCL, cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une directive du Secrétaire Général National Adjoint chargé de la stratégie et des orientations, Karim Wade, qui a demandé à l’ensemble des fédérations du parti de procéder à des assemblées générales de remobilisation et de redéploiement en ce début d’année 2026.



Placée sous le thème « Avec Karim, cap sur 2029 : Restitution des axes programmatiques pour un Sénégal prospère », l’Assemblée Générale a marqué l’aboutissement d’un mois de conclave intensif des cadres libéraux. Les participants ont dévoilé un premier jet d’un programme structuré autour de 11 axes majeurs d’impulsion, destinés à porter une nouvelle dynamique de prospérité nationale. Ce projet programmatique, fruit du travail de 40 commissions thématiques, se veut un levier stratégique pour renforcer la performance à la base et repositionner le PDS au cœur de l’échiquier politique national à l’horizon des prochaines échéances électorales.



Selon la FNCL, ce plan d’actions restitué lors de cette AG témoigne de l’ambition du parti de l’ancien président Abdoulaye Wade de retrouver sa place centrale dans le paysage politique sénégalais. Les 40 commissions thématiques mises en place travaillent sur des propositions concrètes visant à répondre aux préoccupations majeures des Sénégalais.



Cette mobilisation exceptionnelle des cadres libéraux illustre la volonté du PDS de se préparer méthodiquement aux échéances de 2029, sous la houlette de Karim Wade, dont la candidature potentielle à la présidentielle se dessine de plus en plus clairement. La FNCL prend ainsi les devants dans ce processus de remobilisation et entend confirmer son rôle de fer de lance dans la stratégie de reconquête du pouvoir portée par le parti libéral.