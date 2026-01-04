Décès d’Aïda Faye Samb : La FSF s’incline devant la mémoire de la disparue et présente ses condoléances

La Fédération sénégalaise de football pleure la perte d’Aïda Faye Samb, décédée dans un accident de la route alors qu’elle se rendait à Tanger pour soutenir les Lions. Dans un communiqué, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé avec une profonde tristesse le décès d’Aïda Faye Samb, survenu ce samedi 3 janvier à la suite d’un accident de la circulation sur l’axe Rabat-Kénitra.







La défunte effectuait le déplacement vers Tanger pour apporter son soutien à l’équipe nationale du Sénégal, engagée dans un match des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 contre le Soudan.



La FSF a exprimé ses sincères condoléances à la famille éplorée, aux proches de la victime, ainsi qu’à l’ensemble de la famille du football sénégalais. « En cette douloureuse circonstance, la Fédération sénégalaise de football adresse ses sincères condoléances à la famille éplorée, à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble de la famille du football sénégalais », lit-on dans le communiqué.







La FSF s’incline devant la mémoire de la disparue et prie le Tout-Puissant de l’accueillir dans son infinie miséricorde et d’accorder force et courage à ses proches en cette épreuve difficile.

