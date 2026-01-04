Nigeria: 22 membres d'équipage indiens arrêtés après une saisie de cocaïne dans le port de Lagos

L'agence nigériane de lutte contre la drogue a annoncé dimanche l'arrestation de 22 membres d'équipage indiens d'un navire marchand après la découverte de 31,5 kg de cocaïne à son bord dans le principal port de Lagos.



La saisie a eu lieu le 2 janvier à bord du MV Aruna Hulya, "en provenance des Iles Marshall", a déclaré Femi Babafemi, porte-parole de l'Agence nationale de lutte contre la drogue (NDLEA), cité dans un communiqué.



Le Nigeria est depuis longtemps considéré comme une plaque tournante du trafic de drogue à destination de l'Europe et d'autres pays africains.



La NDLEA avait déjà annoncé en novembre l'arrestation de 20 marins philippins transportant au moins 20 kg de cocaïne du Brésil vers ce même port.



L'agence avait également annoncé en novembre qu'elle travaillait avec les agences antidrogue américaines et britanniques pour enquêter sur un cartel responsable de l'importation de 1.000 kg de cocaïne découverts dans un conteneur au port de Lagos.