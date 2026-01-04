Le président élu Mamadi Doumbouya appelle "à bâtir une Guinée de souveraineté (discours)

Le président élu Mamadi Doumbouya a appelé dimanche à "bâtir une Guinée de souveraineté politique et économique", dans sa première adresse à la nation après la proclamation par la Cour suprême de sa victoire à la présidentielle du 28 décembre.



"J'appelle solennellement toutes les filles et tous les fils de notre nation, d'ici et de la diaspora, à se rassembler pour bâtir ensemble une Guinée nouvelle, une Guinée de paix, de justice et de prospérité partagée, et de souveraineté politique et économique pleinement assumée", a lancé le général Doumbouya, élu pour un mandat de sept ans.



A l'issue de cette élection taillée pour lui, Mamadi Doumbouya légitime son règne sans partage sur la Guinée, qu'il a dirigée d'une main de fer depuis un coup d'Etat en septembre 2021 ayant renversé le président civil Alpha Condé.