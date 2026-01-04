Maduro comparaîtra lundi à midi devant un juge de New York (tribunal)

Le président vénézuélien déchu Nicolas Maduro comparaîtra lundi à midi devant un juge de New York, a indiqué dimanche le tribunal, où il se verra officiellement signifier les charges retenues contre lui.
Inculpé par la justice américaine notamment pour "narcoterrorisme" et importation de cocaïne aux Etats-Unis, le chef d'Etat capturé samedi lors d'une opération de l'armée américaine sera présenté devant le tribunal fédéral du Southern District, à Manhattan.
Inculpé par la justice américaine notamment pour "narcoterrorisme" et importation de cocaïne aux Etats-Unis, le chef d'Etat capturé samedi lors d'une opération de l'armée américaine sera présenté devant le tribunal fédéral du Southern District, à Manhattan.
Autres articles
-
Célébration du Bébé de l’Année perturbée à Sébikotane : le mouvement « Sébi La Deukk » dénonce des actes graves
-
Le président élu Mamadi Doumbouya appelle "à bâtir une Guinée de souveraineté (discours)
-
Venezuela: le fils de Maduro appelle ses partisans à descendre dans la rue
-
Tensions au Venezuela : la CEDEAO réaffirme son attachement au droit international et au règlement pacifique
-
Présidentielle en Guinée: la Cour suprême valide la victoire de Mamadi Doumbouya