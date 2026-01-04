Maduro comparaîtra lundi à midi devant un juge de New York (tribunal)

Le président vénézuélien déchu Nicolas Maduro comparaîtra lundi à midi devant un juge de New York, a indiqué dimanche le tribunal, où il se verra officiellement signifier les charges retenues contre lui.



Inculpé par la justice américaine notamment pour "narcoterrorisme" et importation de cocaïne aux Etats-Unis, le chef d'Etat capturé samedi lors d'une opération de l'armée américaine sera présenté devant le tribunal fédéral du Southern District, à Manhattan.