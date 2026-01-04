Maroc / Accident mortel : une étudiante sénégalaise décède après le match Sénégal-Soudan

Un tragique accident de la circulation s’est produit hier, sur la route de Tanger, au Maroc, à l’issue du match opposant le Sénégal au Soudan dans le cadre de la CAN Maroc 2025. Le bilan fait état d’un mort, une étudiante sénégalaise, et de deux blessés, dont l’un se trouve dans un état grave.
La victime faisait partie de la communauté estudiantine sénégalaise établie au Royaume du Maroc. Les circonstances exactes de l’accident n’ont pas encore été officiellement détaillées.
Réagissant à ce drame, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Gaye Diène, a exprimé sa profonde émotion dans un message publié sur sa page Facebook. « C’est avec une profonde tristesse et une vive émotion que j’ai appris le décès tragique d’une jeune étudiante sénégalaise, survenu à la suite d’un accident de la route à Tanger, au moment où une autre de ses compatriotes a été grièvement blessée, après le match opposant le Sénégal au Soudan », a-t-elle écrit.
Au nom de son département ministériel et en son nom personnel, la ministre a présenté ses sincères condoléances à la famille de la défunte, à ses proches, à la communauté estudiantine sénégalaise, ainsi qu’à l’ensemble des compatriotes établis au Maroc.
Khady Gaye Diène a également adressé ses vœux de prompt rétablissement à l’étudiante grièvement blessée, exprimant sa solidarité et son soutien à sa famille. « Que le Tout-Puissant accueille la disparue en Sa miséricorde infinie. Paix à son âme », a conclu la ministre.
