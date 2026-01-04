Maroc / Accident mortel : une étudiante sénégalaise décède après le match Sénégal-Soudan

La victime faisait partie de la communauté estudiantine sénégalaise établie au Royaume du Maroc. Les circonstances exactes de l’accident n’ont pas encore été officiellement détaillées.



Réagissant à ce drame, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Gaye Diène, a exprimé sa profonde émotion dans un message publié sur sa page Facebook. « C’est avec une profonde tristesse et une vive émotion que j’ai appris le décès tragique d’une jeune étudiante sénégalaise, survenu à la suite d’un accident de la route à Tanger, au moment où une autre de ses compatriotes a été grièvement blessée, après le match opposant le Sénégal au Soudan », a-t-elle écrit.



Au nom de son département ministériel et en son nom personnel, la ministre a présenté ses sincères condoléances à la famille de la défunte, à ses proches, à la communauté estudiantine sénégalaise, ainsi qu’à l’ensemble des compatriotes établis au Maroc.



Khady Gaye Diène a également adressé ses vœux de prompt rétablissement à l’étudiante grièvement blessée, exprimant sa solidarité et son soutien à sa famille. « Que le Tout-Puissant accueille la disparue en Sa miséricorde infinie. Paix à son âme », a conclu la ministre.

