Nigeria: au moins 26 morts dans le chavirement d'un bateau (secours)

Au moins 26 personnes sont mortes noyées et 14 sont portées disparues dans le nord-est du Nigeria après que le bateau qui les transportait sur une rivière a chaviré, ont annoncé dimanche les services de secours.



L'embarcation rudimentaire transportait des fermiers et des pêcheurs depuis l'Etat de Jigawa vers l'Etat de Yobe lorsqu'il a chaviré tard samedi, selon la même source.



"Pour l'heure, les équipes de secours ont retrouvé 26 corps" et les recherches se poursuivent, a déclaré à l'AFP le directeur exécutif de l'agence en charge des secours dans l'Etat de Yobe, Mohammed Goje, ajoutant que 13 passagers avaient été secourus.



Dans un communiqué, l'agence a ajouté que 14 personnes étaient portées disparues.



Les accidents sont fréquents sur les cours d'eau très encombrés du Nigeria, et ils sont souvent dus à la surcharge des embarcations, au mauvais entretien des bateaux ou au non-respect des règles de sécurité.



Plusieurs dizaines de personnes meurent chaque année dans divers accidents sur les voies navigables du pays.