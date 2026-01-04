1er lot des véhicules aux députés : quels prix, quel fournisseur ? s’interroge Thierno Alassane Sall


1er lot des véhicules aux députés : quels prix, quel fournisseur ? s’interroge Thierno Alassane Sall

Le député et président du parti République des Valeurs (RV) s'est interrogé sur la remise de véhicules aux députés qui a démarré, selon lui, avec un premier lot. « Le Président de l’Assemblée nationale, si prompt aux sorties intempestives, reste pourtant très discret sur cette réalisation. Il nous doit des explications : À quel prix ces véhicules ont-ils été achetés ?

Auprès de quel fournisseur ? Selon quelle procédure ? », s’interroge le parlementaire, rappelant qu’un journaliste est allé en prison pour avoir simplement donné le nom d’un fournisseur putatif. 

 

Thierno Alassane Sall pointe du doigt ce qu’il considère comme une contradiction dans l’attitude du Président de l’Assemblée nationale. Qualifiant ce dernier de prompt aux sorties intempestives, l’opposant souligne qu’il reste « très discret sur cette réalisation », suggérant une communication sélective selon les sujets.

Dimanche 4 Janvier 2026
