1er lot des véhicules aux députés : quels prix, quel fournisseur ? s’interroge Thierno Alassane Sall

Le député et président du parti République des Valeurs (RV) s'est interrogé sur la remise de véhicules aux députés qui a démarré, selon lui, avec un premier lot. « Le Président de l’Assemblée nationale, si prompt aux sorties intempestives, reste pourtant très discret sur cette réalisation. Il nous doit des explications : À quel prix ces véhicules ont-ils été achetés ?
Auprès de quel fournisseur ? Selon quelle procédure ? », s’interroge le parlementaire, rappelant qu’un journaliste est allé en prison pour avoir simplement donné le nom d’un fournisseur putatif.
Thierno Alassane Sall pointe du doigt ce qu’il considère comme une contradiction dans l’attitude du Président de l’Assemblée nationale. Qualifiant ce dernier de prompt aux sorties intempestives, l’opposant souligne qu’il reste « très discret sur cette réalisation », suggérant une communication sélective selon les sujets.
-
AG FNCL - Karim Wade bat le rappel des troupes : Le PDS dévoile sa feuille de route pour 2029
-
Venezuela: l'armée reconnaît Delcy Rodriguez comme présidente par intérim (déclaration ministre Défense)
-
Décès d’Aïda Faye Samb : La FSF s’incline devant la mémoire de la disparue et présente ses condoléances
-
Nigeria: 22 membres d'équipage indiens arrêtés après une saisie de cocaïne dans le port de Lagos
-
Plus de 30 morts et plusieurs personnes enlevées dans l'ouest du Nigeria