« Guerre des pétards » à Guinaw Rail : deux individus interpellés pour rébellion et outrage à agent

Le Commissariat d’arrondissement de Guinaw Rail a procédé à l’interpellation de deux individus pour rébellion et outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions, selon une note publiée sur la page officielle de la Police nationale.



Ces interpellations font suite à une mission de sécurisation menée par les éléments de la Brigade de Recherches, agissant dans le cadre du communiqué du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, en date du 25 décembre 2025, relatif à la lutte contre l’usage abusif des engins pyrotechniques, communément appelé « guerre des pétards ».



Selon la note, les policiers ont surpris les mis en cause alors qu’ils encourageaient de jeunes enfants à s’échanger des feux d’artifice. Sommés de mettre fin à leurs agissements, les deux individus ont refusé d’obtempérer, allant jusqu’à inciter les enfants à proférer des invectives à l’encontre des forces de l’ordre.



L’un des suspects a été appréhendé malgré sa résistance, tandis que son complice s’est violemment opposé à l’intervention en prenant au collet l’un des agents. Une altercation s’en est suivie, qui s’est finalement soldée par l’interpellation des deux prévenus.



Les deux individus ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête.

