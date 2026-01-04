Soudan : 114 morts dans des combats en une semaine dans le Darfour (sources médicales)

Un total de 114 civils ont été tués en l'espace d'une semaine dans le Darfour-Nord où les combats entre l'armée soudanaise et les paramilitaires se sont multipliés, ont indiqué dimanche à l'AFP deux sources médicales.



"51 civils ont été tués dans des frappes de drones de l’armée sur la ville d'El-Zurq", où se trouve la résidence familiale du chef des paramilitaires, le général Mohamed Daglo, a indiqué une source médicale de l'hôpital de la ville.



Une autre source médicale a fait état de 63 civils tués à Kernoi, près de la frontière tchadienne, en plus de 57 blessés et 17 personnes portées disparues, en une semaine dans des attaques attribuées cette fois aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR).