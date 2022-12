Vélingara : Le RCD acte sa fusion avec l’APR.

Considérant le souci majeur du Président Macky Sall de bâtir le pays dans la paix, dans la concorde et dans l’unité avec toutes les Forces vives de la Nation sénégalaise ;

Tenant compte des aspirations profondes de nos compatriotes à la paix sociale, à la justice, à la démocratie, au progrès économique et social dans un Sénégal qui se veut émergent et ouvert au monde ;

Appréciant significativement les progrès notables réalisés dans plusieurs domaines de la vie économique et sociale par le Président Macky Sall et son Gouvernement ; Considérant le contexte très favorable à l’émergence de notre pays avec l’exploitation prochaine des ressources pétrolières et gazières et l’obtention par notre pays de financements substantiels;

Saluant le leadership, les qualités humaines, sociales, intellectuelles et politiques de notre leader, Monsieur Ibrahima Barry et mesurant son engagement réel aux côtés du Président Macky Sall pour la construction de notre cher Sénégal et le bien-être de nos compatriotes ; Considérant l’amour pour son pays et la vision progressiste du Président Macky Sall, son sens républicain élevé du devoir et son engagement politique significatif au service des populations partout au Sénégal ; Vu le rapport du congrès de fusion du RCD à l’APR, en date du samedi 17 décembre 2022 ; Salue l’ingénieuse idée du RCD de se fondre dans l’APR pour une construction dynamique, éclairée et réussie de notre cher pays ;

Félicite le camarade Ibrahima Barry et salue sa décision éclairée de soutenir avec toute sa base militante, le Président Macky Sall, dans la construction d’un Sénégal émergent et prospère, un Sénégal de paix, de justice et d’équité sociale, un Sénégal de tous et pour tous".

Il a été annoncé également la promotion de la candidature du président Macky Sall. "

Décide d’investir le terrain politique pour massifier davantage l’APR et expliquer aux populations les raisons de notre soutien aux actions du Président Macky Sall ;