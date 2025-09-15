Vélingara (Kolda) : Un jeune homme poignardé à mort à la suite d'une sortie du kankourang...


Vélingara (Kolda) : Un jeune homme poignardé à mort à la suite d'une sortie du kankourang...
‎Un jeune homme du nom de Chérif Sy a été poignardé à la suite d'une sortie nocturne du kankourang. Pour rappel, les faits se sont déroulés dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 septembre à Vélingara. Âgé de 18 ans, Chérif Sy succombera à ses blessures après son évacuation à l'hôpital.
‎D'après, notre source c'est à la suite d'une petite altercation avec un de ses compagnons qu'il a été poignardé. Après avoir commis son ignoble acte, Mountaga Diallo le présumé auteur a été appréhendé à Bassé en Gambie, après sa tentative de fuite...
Lundi 15 Septembre 2025
Madou Diallo



