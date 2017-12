Veillée d’armes chez Barthélémy Dias : « La guerre sera mondiale, voire nucléaire »

Dans une vidéo postée ce mercredi sur facebook, Barthélémy Dias, à la veille du procès afférent à l’affaire de la caisse d’avance, bat le rappel des troupes. « Je demande à tous les Dakarois qui le peuvent de se rendre au Tribunal pour soutenir Khalifa Sall. Même les derniers-nés savent que ce n’est pas une affaire de justice. De toute l’histoire du Sénégal jamais un leader politique n’a été combattu comme on l’a fait avec Khalifa Sall. Ils ont leur plan secret : à savoir que Khalifa Sall ne participe pas à la prochaine présidentielle. Nous avons le nôtre : Khalifa Sall sera bel et bien candidat. Aucun juge ne peut condamner Khalifa Sall », a déclaré l’ancien patron des jeunesses socialistes.



« La guerre sera longue. Elle sera mondiale, voire nucléaire. Nous sommes et demeurons socialistes et personne ne peut nous exclure du Parti socialiste », renchérit Barthélémy Dias, qui annonce une grande mobilisation des « socialistes authentiques » ce samedi à Kaolack où il sera procédé au lancement d’une nouvelle carte de membre.



Le maire de Mermoz-Sacré-Cœur a aussi informé que ce lundi 18 décembre, les deux camps antagonistes feront face au juge des référés, relativement à ce conflit entre socialistes.