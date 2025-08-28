Veille de Maouloud : Serigne Cheikh Abdou Mbacké de Darou Mouhty et Thierno Malick Ba ibn Thierno Djibril Ousmane Ba prêchent le vivre-ensemble et la cohésion sociale

À la veille du Maouloud, Serigne Cheikh Abdou Mbacké de Darou Mouhty a rendu une visite de courtoisie à son frère Thierno Malick Ba ibn Thierno Djibril Ousmane Ba, à son domicile de Yoff.



Une rencontre entre deux guides religieux qui a été l’occasion d’aborder plusieurs sujets d’actualité, touchant aussi bien la religion que la vie sociale et politique du pays. Mais au-delà des discussions, le message central a été celui de l’unité, de la concorde et du vivre-ensemble entre les familles religieuses du Sénégal.



Le descendant de Cheikh Ahmadou Bamba a tenu à « montrer à tous les talibés que Tidianes et Mourides sont des frères dans la foi islamique et familiale ». Il a également magnifié les qualités religieuses et morales de Thierno Malick Ba, qu’il considère comme « l’un des guides religieux les plus respectueux et respectables du Sénégal ».



« Ensemble, nous allons continuer à perpétuer l’héritage de nos illustres parents et guides religieux, à savoir travailler pour la paix et la concorde entre musulmans du Sénégal », a assuré Serigne Cheikh Mbacké Darou Moukhty.



La rencontre, marquée par une forte délégation des deux familles maraboutiques, s’est conclue par une prière commune en faveur d’un Sénégal prospère et en paix.