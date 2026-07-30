Véhicules volés en Europe, transit par la Gambie et stockage à Niagues : Interpol remonte une filière tentaculaire, « Alex », propriétaire du restaurant Amour Café, ex-Pentola, arrêté

Une Peugeot 3008 signalée volée depuis Rome



L’enquête aurait commencé à la suite d’une saisine internationale. Selon Libération, le Bureau central national d’Interpol de Rome a transmis à son homologue de Dakar une demande de recherches et d’immobilisation concernant une Peugeot 3008 déclarée volée.



Le véhicule figurait dans la base de données internationale des véhicules volés d’Interpol. Grâce à un système de géolocalisation, sa présence aurait été détectée sur le territoire sénégalais.



Le 23 juillet 2026, le signal GPS a conduit les enquêteurs jusqu’à Niagues. Les éléments du Bureau central national d’Interpol se sont rendus sur les lieux afin de retrouver et de sécuriser la voiture recherchée.



Sept véhicules découverts dans une propriété à Niagues



À leur arrivée, les policiers ont retrouvé la Peugeot 3008 ciblée par l’enquête. Six autres véhicules étaient également stationnés dans la propriété.



Fait troublant relevé par Libération : toutes les voitures découvertes sur le site étaient immatriculées en Gambie. Les vérifications effectuées dans la base internationale d’Interpol ont permis d’établir qu’au moins trois des véhicules présents faisaient l’objet de déclarations de vol.



Il s’agissait notamment de la Peugeot 3008 recherchée, d’un véhicule Opel Vauxhall et d’une Alfa Romeo Tonale. Les numéros d’identification et de châssis ont été soumis à des contrôles techniques approfondis.



Le propriétaire d’« Amour Café » interpellé



Un homme présent sur les lieux s’est identifié comme El Hadji Mbaye Diop, surnommé « Alex ». Il s’est présenté comme le propriétaire de la maison et de l’espace servant au stationnement des véhicules.



Après lui avoir notifié le motif de l’intervention, les policiers ont procédé à son interpellation. Les trois véhicules considérés comme litigieux ont été placés sous main de justice.



Selon Libération, le mis en cause est également propriétaire du restaurant « Amour Café », anciennement connu sous le nom de Pentola.



L’enquête ne se limiterait toutefois pas à son établissement ou à la propriété de Niagues. Elle porterait sur une organisation internationale chargée d’approvisionner, d’acheminer, de dissimuler et de revendre des véhicules dérobés à l’étranger.



Une filière qui passerait par la Gambie



Dans ses premières déclarations, El Hadji Mbaye Diop aurait affirmé avoir acheté les véhicules auprès d’un certain Omar Fall, également désigné sous le surnom de « Zopizoo », résidant en Italie.



Ce dernier est présenté par Libération comme un élément important du réseau présumé de trafic international de véhicules. Les voitures auraient été acheminées depuis la Gambie vers Dakar par l’intermédiaire de Mouhamadou Bamba Gueye.



Celui-ci aurait organisé le transit des véhicules en les faisant passer par la Gambie, puis vers le Sénégal. Pour éviter les contrôles douaniers, de faux chauffeurs auraient été recrutés.



El Hadji Mbaye Diop aurait reconnu avoir envoyé ses propres documents administratifs afin de faciliter certaines formalités douanières. Il aurait toutefois affirmé ignorer si ces pièces avaient été utilisées par son interlocuteur pour franchir les frontières.



Un véhicule destiné à un tiers



Le mis en cause aurait par la suite reconnu qu’il connaissait les procédés permettant de dédouaner les véhicules en Gambie afin de contourner les contrôles de la douane sénégalaise.



Il aurait également soutenu que toutes les voitures retrouvées n’étaient pas destinées à son usage personnel. Deux destinataires résidant au Sénégal auraient été désignés.



La Peugeot 3008 aurait notamment été destinée à un certain Thierno Ndiaye. Selon les déclarations rapportées par Libération, celui-ci en aurait pris possession avant de la confier à son épouse, présentée comme une animatrice de télévision, pour ses déplacements en ville.



Concernant l’Opel Vauxhall, « Alex » aurait déclaré l’avoir achetée pour son usage personnel.



Quatre véhicules déplacés et devenus introuvables



Quatre autres voitures auraient été stationnées dans la propriété de Niagues : une Mercedes, une Audi, un Land Rover Defender et un Range Rover.



El Hadji Mbaye Diop aurait affirmé que ces véhicules lui avaient été confiés par un certain Djiby Ndiaye, résidant à Bordeaux, en France. Il n’aurait cependant présenté aucun document matériel établissant la propriété ou l’origine légale de ces voitures.



Au moment de l’intervention, ces quatre véhicules avaient déjà été déplacés et restaient introuvables. Leur localisation constitue désormais l’un des principaux objectifs de l’enquête.



Des numéros de châssis présumés falsifiés



Une expertise technique a été demandée à l’Unité mixte de contrôle des conteneurs afin d’examiner les véhicules.



Le diagnostic électronique effectué sur la Peugeot 3008 aurait permis de retrouver dans la mémoire interne du véhicule son véritable numéro de châssis. Les enquêteurs auraient alors constaté que le numéro visible sur la carrosserie avait subi une manipulation.



Selon Libération, le véhicule aurait été transformé en « doublette », procédé consistant à utiliser l’identité administrative ou le numéro d’identification d’un autre véhicule pour masquer son origine frauduleuse. Le dernier chiffre du châssis aurait notamment été modifié.



Cette découverte a renforcé les soupçons de faux, d’usage de faux et de falsification organisée des identifiants des véhicules.



Une transaction estimée à 36 millions de francs CFA



El Hadji Mbaye Diop aurait affirmé avoir versé environ 36 millions de francs CFA en espèces pour acquérir les trois véhicules concernés.



Les enquêteurs se sont toutefois montrés sceptiques face à ce montant. Le journal relève que la seule valeur d’une Alfa Romeo Tonale ou d’une Peugeot 3008 sur le marché actuel pourrait tourner autour de 25 millions de francs CFA.



Cette importante différence entre le montant annoncé pour les trois voitures et leur valeur commerciale constitue, pour les enquêteurs, un indice supplémentaire de l’origine potentiellement frauduleuse des biens.



Six parcelles et une vaste maison dans le viseur



L’enquête patrimoniale a également révélé qu’El Hadji Mbaye Diop serait propriétaire de six parcelles à usage d’habitation situées dans la zone de l’aéroport de Diass.



Ces terrains seraient enregistrés à son nom, mais le mis en cause n’aurait pas encore été en mesure de démontrer l’origine licite des ressources utilisées pour leur acquisition.



Il aurait aussi déclaré être propriétaire d’une maison de près de 1 000 mètres carrés dans laquelle les véhicules ont été retrouvés. Selon ses explications, ce bien aurait été acquis à partir d’avoirs hérités par sa famille de son défunt père. Aucun document authentique n’aurait toutefois été présenté pour confirmer cette version.



« Alex », présumé verrou logistique du réseau



Les enquêteurs décrivent El Hadji Mbaye Diop comme un possible maillon logistique local. Il aurait été chargé de réceptionner les véhicules, de les entreposer dans un lieu sécurisé à Niagues, de faciliter leur apparente régularisation administrative et de les répartir entre différents bénéficiaires au Sénégal.



Le mis en cause, qui disposerait des nationalités sénégalaise et italienne, voyagerait avec un passeport italien ordinaire. Cette mobilité aurait pu, selon les enquêteurs, faciliter les contacts et les déplacements entre le Sénégal et l’Europe.



Libération rapporte que l’approvisionnement international aurait été géré par Omar Fall, alias « Zopizoo », et Djiby Ndiaye. D’autres personnes auraient été impliquées dans le transport des véhicules, leur réception et la falsification de leurs identifiants.



Plusieurs suspects recherchés au Sénégal et à l’étranger



Compte tenu du caractère international de l’affaire, le Bureau central national d’Interpol a demandé au parquet l’autorisation de poursuivre les investigations au Sénégal et hors du pays.



Les enquêteurs cherchent notamment à interpeller Thierno Ndiaye, Mouhamadou Bamba Gueye, Abdoulaye Diop, dit « Petit », ainsi que Ndèye Néné Thioye, présentée comme impliquée dans le transport de certains véhicules.



Omar Fall, alias « Zopizoo », serait recherché en Italie, tandis que Djiby Ndiaye résiderait en France.



Les recherches se poursuivent également pour retrouver les quatre véhicules déplacés de la maison de Niagues.



Une enquête sur d’éventuels flux financiers



Au-delà du trafic de voitures, une enquête patrimoniale a été ouverte sur les personnes citées. Les enquêteurs veulent déterminer si l’organisation présumée alimente un réseau de blanchiment d’argent ou entretient des connexions avec d’autres activités criminelles.



À ce stade, la Peugeot 3008, l’Opel Vauxhall et l’Alfa Romeo Tonale restent immobilisées au siège du Bureau central national d’Interpol.