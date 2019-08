Vaste opération de nettoiement à Thiès : Le préfet Fodé Fall désencombre le marché central

Le Préfet de région, Fodé Fall, depuis un mois, a démarré ses opérations de désencombrement de la capitale du rail. Accompagné d'engins lourds, lui et son équipe ont pris d'assaut, ce lundi, l'avenue Général De Gaulle menant au marché central. Selon lui, "nous avons de manière à la fois interactive et participative procédé à la validation du plan d'action avec l'ensemble des acteurs concernés. Nous sommes sur l'avenue du Général De Gaulle et nous pensons pouvoir terminer avec cette avenue aujourd'hui pour ensuite investir toutes les autres rues et ruelles qui ceinturent le marché central". Cependant, malgré toutes les mesures prises en amont pour avertir les occupants à temps, les brebis galeuses ne manquent pas. " Le préfet devait venir avant pour vérifier ceux qui doivent déguerpir et ceux qui n'en font pas partie au lieu de mettre tous dans un même sac", fustige le commerçant Pape Kane. Qui n'a pas manqué de jeter son dévolu sur la mairie de Thiès. "Si la mairie avait engagé des surveillances pour tout contrôler, tout cela n'arriverait pas", peste-t-il.