Vaste manifestation pro-Iran et anti-USA à Téhéran, le président Pezeshkian apparaît en public

Des milliers de manifestants pro-République islamique et anti-américains ont envahi les rues de Téhéran aujourd'hui lors d'une mobilisation de grande envergure. L'événement a été marqué par l'apparition publique du président Masoud Pezeshkian sur la symbolique place de la Révolution.



Les manifestants, agitant des drapeaux iraniens et scandant des slogans hostiles aux États-Unis, ont exprimé leur soutien au régime et leur opposition farouche à l'influence américaine dans la région. La présence du président Pezeshkian au milieu de la foule, bien que brève, est un signe fort de la cohésion affichée par le pouvoir face aux tensions géopolitiques actuelles.



Cette manifestation survient dans un contexte de relations déjà tendues entre l'Iran et les États-Unis, et elle souligne la détermination de la République islamique à affirmer sa position sur la scène internationale.