Validation Lettre de Politique sectorielle de Développement : Le Ministère de la Fonction Publique met l’accent sur le «service perçu» au lieu du « service rendu»

Le Ministre de la Fonction publique et de la Transformation du Secteur public, Monsieur Gallo Ba , a présidé ce 31 janvier 2023, l’atelier de validation de la Lettre de Politique Sectorielle et de Développement (LPSD ), 2022-2026. Cet atelier a vu la participation de son excellence l’ambassadeur d’Allemagne au Sénégal Monsieur Soenke Siemon et la coopération allemande (GIZ ) ainsi que toutes les parties prenantes de ce secteur.



Dans sa prise de parole le Ministre de la Fonction publique et de la Transformation du Secteur public est revenu sur les enjeux de la fonction publique qui sont « l’amélioration de la qualité du service public », la gestion de la qualité des ressources humaines du secteur public et la digitalisation de la fonction publique. Ce programme Politique sectoriel de Développement (LPSD ) à l’horizon 2022-2026 se concentre essentiellement selon le ministre de la fonction publique sur le « service perçu » au lieu du « service rendu ».



Ainsi, pour la mise en œuvre de ce programme, la coopération allemande ( GIZ ) en collaboration avec le ministère de la fonction Publique, a apporté un soutien financier à hauteur de 14 millions d’euro soit plus de 9 milliards de FCFA et de 29 millions d’euro soit plus de 18 milliards de FCFA pour respectivement la modernisation et la digitalisation de la fonction publique.