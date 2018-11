(VIDÉO) TOUBA - Connu pour avoir longtemps cheminé avec le Khalife des Mourides, Mountakha Kâne s'engage pour la réélection du Président Macky Sall

Proche collaborateur du Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Kâne ne s'est jamais véritablement essayé en politique. Aujourd'hui, il a décidé de modifier le train train de sa vie en s'engageant, à faire réélire le Président Macky Sall en 2019 et dès le premier tour.



Déroulant une rencontre politique lançant le démarrage de ses activités politiques, le promoteur immobilier, connu pour le pilotage du projet ''une famille, un toit '', estime que la présence indéfectible du Président Macky Sall aux côtés du Khalife Général des Mourides suffit largement pour expliquer son engagement. Mountakha Kâne prévoit de sillonner le Sénégal et le monde afin de dire aux Sénégalais les raisons pour lesquelles il est primordial d'octroyer un nouveau mandat à son candidat.



À l'intention des leaders politiques de l'Apr, il dira n'être intéressé par aucun strapontin et que son seul objectif est de leur apporter son aide en comblant les failles ici et là visibles...