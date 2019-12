(VIDÉO) TOUBA/ Cheikh Omar Hane visite l'université Cheikhoul Khadim.

Quelques heures seulement après son passage à l'Assemblée nationale pour répondre aux interpellations des députés et assister au vote de son budget, le ministre de l'Enseignement Supérieur, de la recherche et de l’innovation est venu à Touba pour visiter l'Université Cheikhoul Khadim. Aux côtés de Cheikh Ahmadou Badaoui, Cheikh Omar Hane s'est félicité de la pertinence du projet et du degré d'exécution rapide des travaux. Il dira rendre compte au Président Macky Sall dès son retour à Dakar. Ce dernier, dira-t-il, prendra langue avec le Khalif Général des Mourides par rapport aux efforts qui seront consentis par l'État du Sénégal.