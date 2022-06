(VIDÉO) Omar Ndiaye Angloma : « Wade s’est opposé plus de 23 ans et il n’a jamais appelé à brûler ce pays ! »

En recevant Serigne Fallou Mbacké Galass Kaltum venu lui tendre la main en perspective des élections législatives, Omar Ndiaye Angloma a profité de l’occasion pour vigoureusement dénoncer « les incessants appels à la violence lancés par l’opposition et par Ousmane Sonko principalement. » Il signalera que Wade s’est opposé à Senghor et à Diouf pendant plus de 20 ans et pourtant, confie-t-il, « jamais il n’a cherché à brûler le pays. » Il sabotera, en passant, l’invite au concert de casseroles qui devrait avoir lieu ce mercredi entre 20 h et 20 h 10 …