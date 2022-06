VÉLINGARA : 2. 244 candidats au BFEM, 6.766 au CFEE et 772 sans extrait de naissance.

Ce sont 2.244 candidats qui passeront le brevet de fin d’études moyennes (BFEM) à partir du 21 juillet 2022 et 6.766 candidats inscrits au certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) qui aura lieu les 22 et 23 juin 2022. Ainsi, pour le BFEM il y’a 1. 093 filles et 1.151 garçons tandis que pour le CFEE il y’a 3.541 filles et 3.225 garçons, d’après les autorités académiques de l’IEF du département de Vélingara (Kolda).



Pour le BFEM, le département dispose de 33 centres et 53 pour le CFEE. Et sont mobilisés dans ces centres d’examens 619 surveillants pour le CFEE et 235 pour le BFEM.



Les autorités académiques révèlent que la question de l’état civil demeure encore un réel problème. Ainsi, 772 candidats dont 511 filles au BFEM et 66 candidats dont 26 filles au CFEE n’ont pas de pièces d’état civil (extrait de naissance). Et ensemble, les autorités académiques et la communauté veulent solutionner définitivement ce problème de l’état civil.



Et au cours de ce CDD, les recommandations retenues avec le préfet sont entre autres la sécurisation des centres et des épreuves de l’examen, mais également, des véhicules seront réquisitionnés pour le déplacement des épreuves et des examinateurs...