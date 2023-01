Utilité des AMCP : "un rôle important dans la subsistance des populations locales" (Colonel Mamadou Sidibé)

Le Sénégal a conclu un accord de financement avec l’Agence française de Développement (AFD), destiné à la mise en cohérence des activités de restauration de la mangrove et la consolidation du réseau des aires marines protégées (AMP) existant, par le biais du projet intitulé » Projet d’appui à la politique d’aires marines protégées du Sénégal à travers la conservation et la mise en valeur durables des mangroves de la Casamance et du Sine Saloum ».



C’est dans ce cadre qu'un atelier de formation des journalistes sur le traitement des thématiques relatives à l’environnement en général et aux AMP en particulier a été organisé pour permettre d’améliorer les connaissances des journalistes sur le traitement des thématiques relatives à l'environnement. Une session d’autant plus importante selon le Colonel Mamadou Sidibé, Directeur des Aires Marines Communautaires Protégées, que ces AMCP jouent un rôle important dans la subsistance des populations locales.