Usage d’images obscènes : K. Guèye pique une vidéo sur senep*** fait chanter son auteure et prend 2 ans de prison.

Répondant aux interpellations du procureur, le mis en cause a fait savoir qu’il a obtenu la vidéo à travers le site senep*** dans lequel des centaines de vidéos obscènes de citoyens sénégalais sont postés. Il ressort également des débats d’audience que le prévenu a été interpellé grâce à une réquisition faite sur son numéro de téléphone. D’après le maire des poursuites, K. Guèye est un maitre chanteur qui, depuis, qu’il a obtenu la vidéo de la plaignante ne cessait d’harceler cette dernière ce qui a permis de le tracer avant de l’appréhender. Le parquet a requis contre lui 2 ans d’emprisonnement dont 1 an ferme pour les délits auquel il est poursuivi.

Dans sa défense, le jeune homme a demandé la clémence du tribunal en promettant de ne plus jamais faire pareilles choses.

K. Guèye a finalement été reconnu coupable des délits d’extorsion de fonds et de détention d’images contraires aux bonnes mœurs en vue de leurs publications. Il a été condamné à 2 ans d’emprisonnement dont 6 mois ferme.

Agé de 24 ans, K. Guèye a été attrait à la barre du tribunal correctionnel de Dakar pour répondre des délits d’extorsion de fonds et détention d’images contraires aux bonnes mœurs en vue de leurs diffusion. Le prévenu a été jugé, ce 13 juin, après avoir bénéficié d’un mandat de dépôt depuis le 25 mai dernier.En effet, il est rreproché au mis en cause d’avoir usé d’images intimes de la nommée A. Camara, plaignante dans cette affaire pour la faire chanter.Récidiviste pour les mêmes faits qui lui avait valu dans un passé récent une condamnation à 6 mois d’emprisonnement ferme, K. Guèye est revenu à la charge. Face au juge, il livre sa version des faits.« C’est à travers l’internet que j’ai eu les images. Il s’agit d’une vidéo où la plaignante s’exposait toute nue. Je l’ai contactée par téléphone parce que son numéro figurait sur la vidéo. Personnellement, je ne la connais pas », a confié au juge le mis en cause. Interpellé sur ses discussions avec la jeune fille, il s’explique.« Je lui ai envoyé la vidéo mais elle n’a pas répondu. C’est après que sa mère m’a joint au téléphone pour m’en parler », a soutenu le jeune délinquant.« Qu’est-ce que tu as demandé à sa mère lorsqu’elle t’a appelée ? Ne lui as-tu pas demandé 200 000FCFA ? », lui a lancé le juge.« Non je ne lui ai jamais demandé 200 000FCFA, je lui ai simplement demandé 100 000FCFA et c’était pour taquiner », a répondu K. Guèye.