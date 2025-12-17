Justice : Liberté provisoire pour Soya Diagne

Selon nos informations, le patron du site d’information LeDakarois221 a obtenu, ce mercredi, une mise en liberté provisoire. Le juge d’instruction a assorti cette décision d'un placement sous bracelet électronique.
Le parquet dispose désormais d’un délai de cinq jours pour s'opposer à cette mesure par un recours ou la confirmer.
Autres articles
-
Visite du Président Diomaye Faye en Casamance : "La commune de Nyassia a été très touchée par le conflit casamançais...", rappelle la maire Justine Manga
-
[🛑DIRECT] Stade Léopold Sédar Senghor | Séance Taggato des lions du Sénégal
-
Gouvernance 2025: Le FDR dresse un bilan accablant du régime Pastef
-
[🛑DIRECT] Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) face a la presse
-
CAN 2025 : Bassirou Diomaye Faye embrase la Tanière et lance les Lions à la conquête de la deuxième étoile