Justice : Liberté provisoire pour Soya Diagne



​Selon nos informations, le patron du site d’information LeDakarois221 a obtenu, ce mercredi, une mise en liberté provisoire. Le juge d’instruction a assorti cette décision d'un placement sous bracelet électronique.



​Le parquet dispose désormais d’un délai de cinq jours pour s'opposer à cette mesure par un recours ou la confirmer.