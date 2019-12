Université Cheikhoul Khadim / Les travailleurs de l'Artp ont rencontré le Khalife Général des Mourides.

Dans le cadre de la construction de l'université Cheikhoul Khadim, les travailleurs de l'Autorité de régulation des télécommunications et des Postes ont rencontré, ce samedi, le Khalife Général des Mourides pour lui faire part de leur ambition de l'accompagner dans l'érection de l'édifice. Reçus à Darou Miname, Ibrahima Sow Kandji et collègues ont transmis au Patriarche une enveloppe financière en guise de participation avant de recueillir des prières.



"Nous avons, autour du dahira Safinatiul Amann, convenu d'apporter notre contribution à la construction de l'université Cheikhoul Khadim initiée par Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. Ce geste fait suite à l'appel qu'il avait lancé en direction des Mourides pour l'édificationde ce joyau. Nous avons l'habitude de réagir quand Touba lance un appel. En 2016, nous étions venus rencontrer Serigne Sidi Mokhtar Mbacké et lui manifester notre engouement dans le cadre des travaux de rénovation de la grande mosquée. Une enveloppe avait été dégagée. En 2017, nous avons apporté notre contribution pour Massalikoul Jinaan. Nous comptons maintenir la même dynamique".

La délégation s'est ensuite rendue dans la grande mosquée pour se recueillir.