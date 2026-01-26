Une tempête hivernale majeure a déjà fait au moins dix morts aux États-Unis

Une tempête hivernale majeure a causé la mort d’au moins dix personnes aux Etats-Unis, privant également plus d’un million de foyers d’électricité et clouant au sol des milliers d’avions.



Le maire de New York, Zohran Mamdani, a déclaré que cinq personnes avaient été retrouvées mortes à l’extérieur au cours du week-end dans des températures glaciales. “Alors que nous ne connaissons pas encore les causes de leur décès, rien ne rappelle plus fortement le danger du froid extrême et la vulnérabilité de nombreux habitants, en particulier des New-Yorkais sans abri”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse dimanche.



Au Texas, les autorités ont confirmé trois décès, dont celui d’une adolescente de 16 ans tuée dans un accident de luge. Deux personnes sont mortes d’hypothermie en Louisiane, a indiqué le département de la santé de cet État du Sud.





Davantage de neige est attendu lundi selon le service météo national, alors qu’une vingtaine d’États ainsi que la capitale fédérale Washington DC ont décrété l’état d’urgence.



Températures glaciales

Considérée par certains météorologues comme l’un des pires épisodes hivernaux de ces dernières décennies aux États-Unis, la tempête s’accompagne de températures glaciales, d’importantes chutes de neige et d’accumulations de glace aux conséquences potentiellement “catastrophiques”, selon le service météo national (NWS). Le NWS a indiqué aux Américains qu’ils devaient s’attendre à davantage de neige, de verglas et de pluie verglaçante jusqu’à lundi matin.





Pannes d’électricité

Plus d’un million de foyers ont été privés d’électricité et 840.000 clients étaient toujours sans électricité dimanche soir, principalement dans le sud des États-Unis, selon le site spécialisé PowerOutage.com. Au Tennessee, où une bande de glace a fait tomber des lignes électriques, plus de 300.000 clients résidentiels et commerciaux étaient sans courant, tandis que la Louisiane, le Mississippi et la Géorgie, où ce type de tempêtes est moins fréquent, comptaient chacun plus de 100.000 coupures. Les autorités, du Texas à la Caroline du Nord et à New York, ont exhorté les habitants à rester chez eux en raison des conditions périlleuses. “Évitez de prendre la route sauf en cas d’absolue nécessité”, a publié la Division de gestion des urgences du Texas sur X.





Philadelphie, New York, Boston, Washington

La tempête se déplaçait dimanche vers le nord-est, déversant de la neige sur les grandes villes densément peuplées dont Philadelphie, New York et Boston. Une couche de plusieurs centimètres de neige recouvrait notamment les trottoirs et les routes de Washington, où l’état d’urgence a été déclaré.







“Restez en sécurité et restez au chaud!”