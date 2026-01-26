Une tempête hivernale majeure a déjà fait au moins dix morts aux États-Unis


Une tempête hivernale majeure a déjà fait au moins dix morts aux États-Unis
Une tempête hivernale majeure a causé la mort d’au moins dix personnes aux Etats-Unis, privant également plus d’un million de foyers d’électricité et clouant au sol des milliers d’avions.

Le maire de New York, Zohran Mamdani, a déclaré que cinq personnes avaient été retrouvées mortes à l’extérieur au cours du week-end dans des températures glaciales. “Alors que nous ne connaissons pas encore les causes de leur décès, rien ne rappelle plus fortement le danger du froid extrême et la vulnérabilité de nombreux habitants, en particulier des New-Yorkais sans abri”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse dimanche.
 

Au Texas, les autorités ont confirmé trois décès, dont celui d’une adolescente de 16 ans tuée dans un accident de luge. Deux personnes sont mortes d’hypothermie en Louisiane, a indiqué le département de la santé de cet État du Sud.
 

Davantage de neige est attendu lundi selon le service météo national, alors qu’une vingtaine d’États ainsi que la capitale fédérale Washington DC ont décrété l’état d’urgence.

Températures glaciales

Considérée par certains météorologues comme l’un des pires épisodes hivernaux de ces dernières décennies aux États-Unis, la tempête s’accompagne de températures glaciales, d’importantes chutes de neige et d’accumulations de glace aux conséquences potentiellement “catastrophiques”, selon le service météo national (NWS). Le NWS a indiqué aux Américains qu’ils devaient s’attendre à davantage de neige, de verglas et de pluie verglaçante jusqu’à lundi matin.
 

Pannes d’électricité

Plus d’un million de foyers ont été privés d’électricité et 840.000 clients étaient toujours sans électricité dimanche soir, principalement dans le sud des États-Unis, selon le site spécialisé PowerOutage.com. Au Tennessee, où une bande de glace a fait tomber des lignes électriques, plus de 300.000 clients résidentiels et commerciaux étaient sans courant, tandis que la Louisiane, le Mississippi et la Géorgie, où ce type de tempêtes est moins fréquent, comptaient chacun plus de 100.000 coupures. Les autorités, du Texas à la Caroline du Nord et à New York, ont exhorté les habitants à rester chez eux en raison des conditions périlleuses. “Évitez de prendre la route sauf en cas d’absolue nécessité”, a publié la Division de gestion des urgences du Texas sur X.
 

Philadelphie, New York, Boston, Washington

La tempête se déplaçait dimanche vers le nord-est, déversant de la neige sur les grandes villes densément peuplées dont Philadelphie, New York et Boston. Une couche de plusieurs centimètres de neige recouvrait notamment les trottoirs et les routes de Washington, où l’état d’urgence a été déclaré.

“Restez en sécurité et restez au chaud!”

“Nous continuerons à surveiller et à rester en contact avec tous les États qui se trouvent sur le trajet de cette tempête. Restez en sécurité et restez au chaud!”, a pour sa part exhorté le président américain Donald Trump sur sa plateforme Truth Social.
 

Aéroports à l’arrêt

Plusieurs grands aéroports de la capitale Washington, de Philadelphie ou de New York étaient quasiment à l’arrêt, alors que plus de 19.000 vols à destination et en provenance des États-Unis ont été annulés depuis samedi et que des milliers d’autres ont été retardés, selon le site FlightAware.
 

Déformation du vortex polaire

La tempête est liée à une déformation du vortex polaire, une masse d’air circulant habituellement au-dessus du pôle Nord, mais qui s’est étirée vers le Sud. Les scientifiques estiment que la fréquence croissante de ces perturbations du vortex pourrait être liée au changement climatique, bien que le débat ne soit pas tranché et que la variabilité naturelle joue également un rôle.

 

Climatosceptique assumé, Donald Trump a toutefois pris prétexte de la tempête pour exprimer de nouveau son scepticisme sur sa plateforme Truth Social: “Est-ce que les insurgés environnementaux pourraient m’expliquer s’il vous plaît: QU’EST-CE QUI EST ARRIVÉ AU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE?”.
 

Les autorités ont mis en garde contre un froid potentiellement mortel pouvant durer une semaine après la tempête, notamment dans les Grandes Plaines du Nord et d’autres régions du centre, ou les températures ressenties pourraient atteindre -45°C. De telles températures peuvent provoquer des engelures en quelques minutes.

 
 
Autres articles
Lundi 26 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Le Sénégal réaffirme son soutien à la souveraineté marocaine sur le Sahara

Le Sénégal réaffirme son soutien à la souveraineté marocaine sur le Sahara - 26/01/2026

Marchés financiers: l'or s'envole au-delà des 5.100 dollars, les Bourses calmes

Marchés financiers: l'or s'envole au-delà des 5.100 dollars, les Bourses calmes - 26/01/2026

Ousmane Sonko en visite officielle au Maroc : « L’amitié sénégalo-marocaine est plus forte que les émotions »

Ousmane Sonko en visite officielle au Maroc : « L’amitié sénégalo-marocaine est plus forte que les émotions » - 26/01/2026

Diamaguène Sicap Mbao : la police démantèle un gang après une agression à Poste Thiaroye

Diamaguène Sicap Mbao : la police démantèle un gang après une agression à Poste Thiaroye - 26/01/2026

Linguère : un véhicule « Cheikhou Chérifou » dérape et fait 13 blessés dont 5 graves

Linguère : un véhicule « Cheikhou Chérifou » dérape et fait 13 blessés dont 5 graves - 26/01/2026

Nécrologie : Le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly endeuillé...

Nécrologie : Le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly endeuillé... - 26/01/2026

Réunion préparatoire des Nations Unies sur l’eau : « Les femmes sont en première ligne de la gestion quotidienne de l’eau... » (Président Diomaye Faye)

Réunion préparatoire des Nations Unies sur l’eau : « Les femmes sont en première ligne de la gestion quotidienne de l’eau... » (Président Diomaye Faye) - 26/01/2026

Réunion préparatoire des Nations Unies sur l’eau : Diomaye Faye alerte sur une crise mondiale qui frappe durement l’Afrique

Réunion préparatoire des Nations Unies sur l’eau : Diomaye Faye alerte sur une crise mondiale qui frappe durement l’Afrique - 26/01/2026

Trafic d’or à Dakar : Une société dubaïote perd 3,3 kg estimés 292 millions de Fcfa … un homme d’affaires sénégalais mis en cause

Trafic d’or à Dakar : Une société dubaïote perd 3,3 kg estimés 292 millions de Fcfa … un homme d’affaires sénégalais mis en cause - 26/01/2026

« Manipulation dénoncée de la CAF » : Le Club des Avocats du Maroc poursuit la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) en justice

« Manipulation dénoncée de la CAF » : Le Club des Avocats du Maroc poursuit la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) en justice - 26/01/2026

« Lamine Tankon » , les plantes médicinales et l’arnaque à 338 millions de FCFA : Un vaste réseau d’escrocs piégeait ses victimes via WhatsApp

« Lamine Tankon » , les plantes médicinales et l’arnaque à 338 millions de FCFA : Un vaste réseau d’escrocs piégeait ses victimes via WhatsApp - 26/01/2026

Restructuration de la dette publique / Le Sénégal dos au mur face à ses créanciers : Quand Paris et Pékin font cause commune…

Restructuration de la dette publique / Le Sénégal dos au mur face à ses créanciers : Quand Paris et Pékin font cause commune… - 26/01/2026

Mbour : un conducteur de Jakarta tue l’un de ses présumés agresseurs

Mbour : un conducteur de Jakarta tue l’un de ses présumés agresseurs - 26/01/2026

Keur Massar : un émigré condamné après avoir agressé sa belle-mère sur fond de rejet de la polygamie

Keur Massar : un émigré condamné après avoir agressé sa belle-mère sur fond de rejet de la polygamie - 26/01/2026

L’or franchit pour la première fois le seuil historique des 5.000 dollars

L’or franchit pour la première fois le seuil historique des 5.000 dollars - 26/01/2026

Un ferry fait naufrage aux Philippines: au moins 18 morts et 24 disparus

Un ferry fait naufrage aux Philippines: au moins 18 morts et 24 disparus - 26/01/2026

Clinton appelle les Américains “à se lever”, Trump accuse les démocrates de semer le “chaos”

Clinton appelle les Américains “à se lever”, Trump accuse les démocrates de semer le “chaos” - 26/01/2026

[ Contribution] Appel à l’apaisement entre le Sénégal et le Maroc : Pour l’honneur du sport et au-delà de la coupe, l’essentiel demeure la fraternité

[ Contribution] Appel à l’apaisement entre le Sénégal et le Maroc : Pour l’honneur du sport et au-delà de la coupe, l’essentiel demeure la fraternité - 26/01/2026

Inde-Afrique : renforcer les partenariats ( Par Rajiv Bhatia)

Inde-Afrique : renforcer les partenariats ( Par Rajiv Bhatia) - 26/01/2026

Sénégal : la valorisation de figures féminines inspirantes au cœur du projet Plurielles

Sénégal : la valorisation de figures féminines inspirantes au cœur du projet Plurielles - 26/01/2026

TOUBA- MBACKÉ/ Que retenir de l’opération de sécurisation d’envergure déroulée samedi sous la supervision du Ministre de l’Intérieur ?

TOUBA- MBACKÉ/ Que retenir de l’opération de sécurisation d’envergure déroulée samedi sous la supervision du Ministre de l’Intérieur ? - 26/01/2026

TOUBA – Un berger blesse grièvement avec une machette un maître coranique et prend la fuite

TOUBA – Un berger blesse grièvement avec une machette un maître coranique et prend la fuite - 26/01/2026

Thiès - Destruction de l'œuvre d'art de feu Papa Ibra Tall : Ses héritiers expriment leur mécontentement et déclarent...

Thiès - Destruction de l'œuvre d'art de feu Papa Ibra Tall : Ses héritiers expriment leur mécontentement et déclarent... - 26/01/2026

Journée internationale de la Douane : une randonnée pédestre mobilise acteurs publics et privés

Journée internationale de la Douane : une randonnée pédestre mobilise acteurs publics et privés - 26/01/2026

Accident à hauteur de Keur Ndiaye Lô : Un camion fou fait cinq morts et deux blessés sur l’autoroute à péage

Accident à hauteur de Keur Ndiaye Lô : Un camion fou fait cinq morts et deux blessés sur l’autoroute à péage - 25/01/2026

Locales 2027: Le député Babacar Ndiaye (Pastef) annonce sa candidature à la mairie de Pikine

Locales 2027: Le député Babacar Ndiaye (Pastef) annonce sa candidature à la mairie de Pikine - 25/01/2026

Minneapolis: les valeurs fondamentales aux Etats-Unis sont

Minneapolis: les valeurs fondamentales aux Etats-Unis sont "attaquées", dénonce Obama qui appelle à un "sursaut" - 25/01/2026

Cérémonie d'inauguration du marché au poisson de Thiès :

Cérémonie d'inauguration du marché au poisson de Thiès : "La pêche est un choix stratégique majeur pour la souveraineté alimentaire" (Dr Fatou Diouf) - 25/01/2026

Saint-Louis : la problématique sur les statistiques sensibles au genre au cœur d'un forum régional

Saint-Louis : la problématique sur les statistiques sensibles au genre au cœur d'un forum régional - 25/01/2026

Kaolack : des produits prohibés et des billets noirs d’une contre-valeur de 6,9 milliards, incinérés

Kaolack : des produits prohibés et des billets noirs d’une contre-valeur de 6,9 milliards, incinérés - 24/01/2026

RSS Syndication