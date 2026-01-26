Thiès - Destruction de l'œuvre d'art de feu Papa Ibra Tall : Ses héritiers expriment leur mécontentement et déclarent...


Thiès - Destruction de l'œuvre d'art de feu Papa Ibra Tall : Ses héritiers expriment leur mécontentement et déclarent...
Dans un communiqué transmis à la rédaction de Dakaractu Thiès, les héritiers de l'artiste peintre et pionnier des arts plastiques, feu Papa Ibra Tall, déclarent avoir "appris avec stupéfaction et désolation la destruction de la fresque conçue et réalisée en 1973 par leur père pour la ville de Thiès dont il est natif".
 
Ainsi, ils ont indiqué que "cette œuvre unique en son genre, faisait partie de son patrimoine ainsi que de son héritage artistique et culturel". Et d'ajouter : "En attendant que la lumière soit faite sur ce déplorable événement, ils tiennent à manifester leur profond mécontentement et leur souhait de voir refaire la fresque à l’identique, sous leur contrôle, dans le respect du droit moral imprescriptible qui est le leur".
 
Dans la foulée, les héritiers de l'artiste-peintre feu Papa Ibra Tall, ont aussi tenu "à remercier tous ceux qui se sont indignés et ont réagi dès l'annonce de cet acte déplorable : autorités étatiques, artistes, hommes de culture, journalistes, juristes et citoyens du monde. 
 
Pour rappel, la destruction de cette œuvre d'art avait fait réagir beaucoup de personnalités dont le ministre de la Culture, des artistes peintres, la direction des Manufactures Sénégalaises des Arts Décoratifs( MSAD), des Thiessois etc... Dans un communiqué rendu public, la Ville de Thiès avait déclaré qu'il s'agissait "d’une opération de réhabilitation soigneusement encadrée, inscrite dans le vaste programme de rénovation et de requalification de cet espace urbain historique[...]. Elle est conduite par les Manufactures sénégalaises des arts décoratifs (MSAD) de Thiès".
 
Citée dans cette affaire, la nouvelle équipe des MSAD s'est lavée à grande eau en déclarant n'avoir jamais été "associée, ni de près ni de loin, à quelque projet que ce soit de réhabilitation, de restauration ou d'intervention sur l'œuvre de Papa Ibra Tall". Avant de préciser qu'il a été porté à sa connaissance que l'ancienne direction des MSAD aurait engagé des démarches allant dans le sens d'une collaboration avec la Mairie de Thiès Ville, avec l'appui d'un artiste plasticien, dans le but de reproduire la fresque à l'identique, après sa destruction.
 
Aujourd'hui, les héritiers de l'artiste-peintre Papa Ibra Tall attendent que la lumière soit faite sur ce "fâcheux" épisode...
 
 
Autres articles
Lundi 26 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Journée internationale de la Douane : une randonnée pédestre mobilise acteurs publics et privés

Journée internationale de la Douane : une randonnée pédestre mobilise acteurs publics et privés - 26/01/2026

Accident à hauteur de Keur Ndiaye Lô : Un camion fou fait cinq morts et deux blessés sur l’autoroute à péage

Accident à hauteur de Keur Ndiaye Lô : Un camion fou fait cinq morts et deux blessés sur l’autoroute à péage - 25/01/2026

Locales 2027: Le député Babacar Ndiaye (Pastef) annonce sa candidature à la mairie de Pikine

Locales 2027: Le député Babacar Ndiaye (Pastef) annonce sa candidature à la mairie de Pikine - 25/01/2026

Minneapolis: les valeurs fondamentales aux Etats-Unis sont

Minneapolis: les valeurs fondamentales aux Etats-Unis sont "attaquées", dénonce Obama qui appelle à un "sursaut" - 25/01/2026

Cérémonie d'inauguration du marché au poisson de Thiès :

Cérémonie d'inauguration du marché au poisson de Thiès : "La pêche est un choix stratégique majeur pour la souveraineté alimentaire" (Dr Fatou Diouf) - 25/01/2026

Saint-Louis : la problématique sur les statistiques sensibles au genre au cœur d'un forum régional

Saint-Louis : la problématique sur les statistiques sensibles au genre au cœur d'un forum régional - 25/01/2026

Kaolack : des produits prohibés et des billets noirs d’une contre-valeur de 6,9 milliards, incinérés

Kaolack : des produits prohibés et des billets noirs d’une contre-valeur de 6,9 milliards, incinérés - 24/01/2026

Marché central au poisson de Thiès : La mémoire des faits, la continuité de l'État (Talla Sylla)

Marché central au poisson de Thiès : La mémoire des faits, la continuité de l'État (Talla Sylla) - 24/01/2026

Magal de Porokhane 2026 : Flex’Eau apporte sa contribution et promet un approvisionnement correct en eau

Magal de Porokhane 2026 : Flex’Eau apporte sa contribution et promet un approvisionnement correct en eau - 24/01/2026

Procès renvoyé, tensions persistantes : les zones d’ombre de l’affaire des supporters sénégalais

Procès renvoyé, tensions persistantes : les zones d’ombre de l’affaire des supporters sénégalais - 24/01/2026

Faux billets : à Pikine, un faussaire démantelé après avoir blanchi plus de 4,5 millions de FCfa

Faux billets : à Pikine, un faussaire démantelé après avoir blanchi plus de 4,5 millions de FCfa - 24/01/2026

Poignardé à deux pas du commissariat, le suspect réclame du chanvre en garde à vue : scène troublante à Ziguinchor

Poignardé à deux pas du commissariat, le suspect réclame du chanvre en garde à vue : scène troublante à Ziguinchor - 24/01/2026

Sorti de prison le matin, rattrapé par l’horreur le soir : une tentative de viol sur une handicapée mentale relance l’alerte sur la récidive

Sorti de prison le matin, rattrapé par l’horreur le soir : une tentative de viol sur une handicapée mentale relance l’alerte sur la récidive - 24/01/2026

Sénégalaises, Sénégalais, Chers compatriotes

Sénégalaises, Sénégalais, Chers compatriotes - 24/01/2026

L'ombre de Moscou au Sénégal : Dakar au cœur d’une nouvelle donne médiatique

L'ombre de Moscou au Sénégal : Dakar au cœur d’une nouvelle donne médiatique - 23/01/2026

Second sacre du Sénégal à la CAN : une excursion statistique ( Par Ndongo Samba Sylla )

Second sacre du Sénégal à la CAN : une excursion statistique ( Par Ndongo Samba Sylla ) - 23/01/2026

Ziguinchor : Incinération de 5 tonnes de chanvre indien et 5 milliards de billets noirs

Ziguinchor : Incinération de 5 tonnes de chanvre indien et 5 milliards de billets noirs - 23/01/2026

Assainissement : Le ministre Cheikh Tidiane Dieye remet 40 camions de vidange à l’AAAS

Assainissement : Le ministre Cheikh Tidiane Dieye remet 40 camions de vidange à l’AAAS - 24/01/2026

Économie, Plan et Coopération : Le Ministre Abdourahmane Sarr dévoile les priorités économiques de son département pour 2026

Économie, Plan et Coopération : Le Ministre Abdourahmane Sarr dévoile les priorités économiques de son département pour 2026 - 23/01/2026

Saly-Portudal : interpellation spectaculaire pour trafic de 500 g de chanvre indien

Saly-Portudal : interpellation spectaculaire pour trafic de 500 g de chanvre indien - 23/01/2026

Paternité du marché au poisson de Thiès- Maïmouna Sène au régime en place:

Paternité du marché au poisson de Thiès- Maïmouna Sène au régime en place: " Ils inaugurent les réalisations de Macky Sall". - 23/01/2026

Lutte contre la pauvreté à Kolda: le PADAER II renforce l’accompagnement des organisations paysannes après la récolte

Lutte contre la pauvreté à Kolda: le PADAER II renforce l’accompagnement des organisations paysannes après la récolte - 23/01/2026

Saint-Louis : La douane incinère des produits illicites et impropres à la consommation estimés à 384 millions de francs Cfa

Saint-Louis : La douane incinère des produits illicites et impropres à la consommation estimés à 384 millions de francs Cfa - 23/01/2026

Santé fragile de Farba Ngom : Le maire des Agnam suspend temporairement ses visites

Santé fragile de Farba Ngom : Le maire des Agnam suspend temporairement ses visites - 23/01/2026

Levée de corps du soldat Cheikh Manga, décédé en Centrafrique : L'Armée rend hommage à un soldat exemplaire

Levée de corps du soldat Cheikh Manga, décédé en Centrafrique : L'Armée rend hommage à un soldat exemplaire - 23/01/2026

TGI DE Diourbel : Pape Diop condamné à 3 mois avec sursis pour abus de confiance

TGI DE Diourbel : Pape Diop condamné à 3 mois avec sursis pour abus de confiance - 23/01/2026

Sénégalais détenus au Maroc après la finale de la CAN : Me Patrick Kabou évoque des difficultés liées à la grève des avocats

Sénégalais détenus au Maroc après la finale de la CAN : Me Patrick Kabou évoque des difficultés liées à la grève des avocats - 23/01/2026

Me Aly Fall au Président : « Vous préservez l’unité indivisible de la République »

Me Aly Fall au Président : « Vous préservez l’unité indivisible de la République » - 23/01/2026

La Ligue Islamique Mondiale apporte son soutien à 2.771 enfants orphelins du Sénégal

La Ligue Islamique Mondiale apporte son soutien à 2.771 enfants orphelins du Sénégal - 23/01/2026

Lutte Sénégalaise / « J’ai signé sans lire » : Bira Sène affiche une confiance totale en Malick Ngom lors de la passation de service

Lutte Sénégalaise / « J’ai signé sans lire » : Bira Sène affiche une confiance totale en Malick Ngom lors de la passation de service - 23/01/2026

RSS Syndication