Thiès - Destruction de l'œuvre d'art de feu Papa Ibra Tall : Ses héritiers expriment leur mécontentement et déclarent...

Dans un communiqué transmis à la rédaction de Dakaractu Thiès, les héritiers de l'artiste peintre et pionnier des arts plastiques, feu Papa Ibra Tall, déclarent avoir "appris avec stupéfaction et désolation la destruction de la fresque conçue et réalisée en 1973 par leur père pour la ville de Thiès dont il est natif".

Ainsi, ils ont indiqué que "cette œuvre unique en son genre, faisait partie de son patrimoine ainsi que de son héritage artistique et culturel". Et d'ajouter : "En attendant que la lumière soit faite sur ce déplorable événement, ils tiennent à manifester leur profond mécontentement et leur souhait de voir refaire la fresque à l’identique, sous leur contrôle, dans le respect du droit moral imprescriptible qui est le leur".

Dans la foulée, les héritiers de l'artiste-peintre feu Papa Ibra Tall, ont aussi tenu "à remercier tous ceux qui se sont indignés et ont réagi dès l'annonce de cet acte déplorable : autorités étatiques, artistes, hommes de culture, journalistes, juristes et citoyens du monde.

Pour rappel, la destruction de cette œuvre d'art avait fait réagir beaucoup de personnalités dont le ministre de la Culture, des artistes peintres, la direction des Manufactures Sénégalaises des Arts Décoratifs( MSAD), des Thiessois etc... Dans un communiqué rendu public, la Ville de Thiès avait déclaré qu'il s'agissait "d’une opération de réhabilitation soigneusement encadrée, inscrite dans le vaste programme de rénovation et de requalification de cet espace urbain historique[...]. Elle est conduite par les Manufactures sénégalaises des arts décoratifs (MSAD) de Thiès".

Citée dans cette affaire, la nouvelle équipe des MSAD s'est lavée à grande eau en déclarant n'avoir jamais été "associée, ni de près ni de loin, à quelque projet que ce soit de réhabilitation, de restauration ou d'intervention sur l'œuvre de Papa Ibra Tall". Avant de préciser qu'il a été porté à sa connaissance que l'ancienne direction des MSAD aurait engagé des démarches allant dans le sens d'une collaboration avec la Mairie de Thiès Ville, avec l'appui d'un artiste plasticien, dans le but de reproduire la fresque à l'identique, après sa destruction.

Aujourd'hui, les héritiers de l'artiste-peintre Papa Ibra Tall attendent que la lumière soit faite sur ce "fâcheux" épisode...