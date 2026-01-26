TOUBA- MBACKÉ/ Que retenir de l’opération de sécurisation d’envergure déroulée samedi sous la supervision du Ministre de l’Intérieur ?

Une vaste opération de sécurisation combinée entre la Police et la Gendarmerie a été menée dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 janvier dans le département de Mbacké, sous la supervision directe du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique.



Le dispositif, déployé en présence du Gouverneur de Diourbel, du Commandant de la Gendarmerie territoriale et du Directeur adjoint de la Sécurité publique, a mobilisé 428 agents (253 policiers et 175 gendarmes), appuyés par 45 véhicules tactiques et motorisés répartis sur 16 points de contrôle.



Après plusieurs heures passées sur le terrain, 524 personnes, 488 véhicules et 136 motos ont été contrôlés. 87 individus, dont 75 pour vérification d’identité, 6 pour ivresse publique et 6 pour infractions liées aux stupéfiants ont été interpellées, 62 véhicules et 30 motos immobilisés, 753 000 FCFA ont été perçus en amendes forfaitaires.



Des saisies ont été opérées dont de petites quantités de chanvre indien et produits cellulosiques.





Cette action de grande ampleur illustre la volonté de l’État, selon le ministre de l’intérieur , de renforcer la sécurité de proximité et de lutter contre la délinquance dans les zones à forte densité humaine.